На комбинате с замкнутым циклом будут проводить многоступенчатую обработку древесины. Этот процесс будет проходить в трех основных цехах. В распилочном цехе дерево откалибруют и сделают из него заготовки. Параметры выходной детали задаются оператором станка, все остальное оборудование сделает автоматически, работникам остается только контролировать процесс.

— В цех завозится кругляк, распиливается на доски, которые поступают в сушильные камеры, а после сушки они поступают в другие цеха. Один из них — это цех мебельных заготовок, сюда уже поступают доски из сушилки. В этом ангаре они пройдут полный цикл, начиная от обрезки по лекалам и заканчивая упаковкой, — рассказывает об этапах производственного цикла прораб Ахмед Гандаров. — В другом цехе находится линия по производству мебельного щита. Там материал отбирают, калибруют, идет склеивание и торцевание. И вот уже готовая продукция попадает в упаковочный цех, где с ней производят последнюю операцию — упаковывают в пачку.

По словам прораба, доска, которая по размеру или по качеству не подошла, пойдет на производство других заготовок. К примеру, на плинтусы, карнизы. На комбинате планируется также производить вагонку и шпунтовки, эта продукция будет производиться в третьем цехе.

— В данный момент мы находимся в цехе мебельных заготовок. Здесь имеется многофункциональный станок по распилке уже готовых деталей, «четырехсторонник» он в народе называется. Производит шпунтовку, вагонку, всякие детали по размерам, заданным программой, — еще про один цех рассказал Ахмед Гандаров.

Нужно отметить, что на комбинате безотходное производство. Когда полностью наладят процесс, опилки из цехов будут эвакуироваться через трубы в котельную и отапливать цеха. Это позволит экономить на расходовании газа.

Следует напомнить, что ЛПК «Мужичи» — это один из крупных инвестпроектов в регионе, реализуемых в рамках программы социально-экономического развития Ингушетии. Он занимает территорию в 16 тыс. квадратных метров, а стоимость объекта составляет более 300 млн рублей. По предварительным подсчетам, за первые 5 лет налоговые отчисления в бюджет составят около 64 млн рублей. Запустить производство планируют в течение 2021 года, а в 2023 году выйти на полную мощность с выпуском до 4,8 тыс. кубометров готовой продукции. Это позволит создать более 50 рабочих мест с заработной платой от 15 до 30 тыс. рублей в месяц.

Ввод лесоперерабатывающего комбината в эксплуатацию позволит также организовать легальный сбыт лесоматериала. В регионе 47 лесопилок, из них 4 уже заключили договоры на поставку сырья комбинату. В процессе производства будут использоваться такие породы древесины, как бук, ясень, дуб и хвойные.

Общая площадь земель лесного фонда Ингушетии составляет 84,4 тыс. га, в том числе площадь, покрытая лесной растительностью, — 75,6 тыс. га. Смешанные широколиственные леса (дуб, бук, чинара) занимают площадь 140 тыс. га.

Ранее, Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов посетил производство и заявил, что руководство республики окажет предприятию поддержку.

«Если вы ставите оборудование такого класса, то какой смысл выпускать материал среднего или вовсе низкого качества, оно должно быть высоким, отвечать всем стандартам. Предприятию будет оказана поддержка со стороны руководства республики при условии, что компания наладит легальную и полностью прозрачную систему сбыта материалов и покажет себя добросовестным представителем бизнеса. Все должно быть легально, чтобы у людей, поставляющих лесоматериал, были гарантии оплаты, и учитывался официальный трудовой стаж для сотрудников предприятия», — процитировала его пресс-служба Главы региона.