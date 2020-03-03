Человек, который отдал лучшие свои годы становлению и развитию ключевой отрасли экономики с болью в сердце воспринял развал единой энергетической системы. Растащили, говорит, народное добро и паразитируют на том, что строили наши отцы и деды...

Подумалось: может, и впрямь, рассуждения автора публикации имеют под собой основание? Суть-то чубайсовской приватизации заключалась в том (по крайней мере, на мой дилетантский взгляд), что раздав по кусочкам энергетическое хозяйство, новоявленные хозяева «частей» целого начнут соперничать друг с другом за «чувства» потребителей — абонентов из числа, так сказать, физических и юридических лиц. Ан нет!

Столько времени прошло, а «чувств-с» как не было, так и нет. Почему? А потому, что нет взаимности. Очень трудно все время «любить», когда тебя игнорируют. А конкуренция предполагает возникновение хоть и «продажной», но все-таки «любви» между поставщиками и потребителями. Не знаю, может, в экономической науке все намного тоньше и здесь нет места каким-то человеческим эмоциям? Эту мысль окончательно развеял другой примечательный эпизод — более прозаичный и приземленный, нежели тема энергетики.

Решил купить мешок пшеницы под корм для домашней живности. Контейнер, забитый мешками, стоял рядом с «точкой» таксопарка в моем родном селе. Этих таксопарков здесь — как зерен в мешке. Стоят несколько легковушек, в которых за рулем дремлют водители. Потеребил через окошко одного: закинем, говорю, мешок в багажник. Вы бы видели возмущенную физиономию таксиста, разразившегося тирадой негодования. Мол, что ты себе возомнил, моя машина не предназначена для такого пыльного и вонючего груза.

Честно говоря, я остолбенел, не найдя, что ответить. Выпустив пар, таксист продолжил кемарить. Реакция остальных его коллег оказалась примерно такой же... Такие вот «конкуренты» у нас. Не конкуренты, а, извините за грубость, монополисты какие-то. А мы еще на безработицу ссылаемся, дескать, одни таджики везде трудятся.

Или возьмите ситуацию со строительством у нас всевозможных супер-пупер-маркетов, которое напоминает истерию: строят и строят, строят и строят! Ну, куда их столько?! И где конкуренция, где соперничество за качество товаров и услуг? Ну, нет этого, не видно — хоть глаз выколи!

«...Если каждый убеждён, что можно каким-либо способом повысить абсолютную величину своей доли, хотя бы даже путём уменьшения общей суммы, он часто именно так и будет поступать. Это — конкуренция». Больше ста лет назад так считал основоположник марксизма. Сегодняшняя молодежь сказала бы: «Гонит старик». В наше время все хотят повысить свою долю, не уменьшая «общую сумму». А может, это особенности «дикокапиталистической» экономики?