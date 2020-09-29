Финансы

Мечты, мечты...

У 91% россиян реальный доход не соответствует желаемому

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Исследование финансовой онлайн-платформы Webbankir выявило, что для нормальной жизни россиянам необходимо зарабатывать как минимум 50 тысяч рублей в месяц. В изучении общественного мнения приняло участие более 1600 человек со всей страны.

Больше трети опрошенных (31,2%) заявили, что для нормальной жизни необходимо 50-70 тысяч рублей в месяц. Четверть респондентов (25%) признались, что им будет достаточно суммы 70-100 тысяч рублей.

22,6% респондентов считают, что обойдутся суммой в 35-50 тысяч рублей в месяц, 15,3% для нормальной жизни нужно 100 тысяч рублей, а 5,4% полагают, что ограничатся доходом в 20-35 тысяч рублей в месяц. И только 0,5% россиян заявило, что для нормальной жизни им достаточно 20 тысяч рублей или менее.

Авторы исследования уточнили, что самые большие финансовые запросы наблюдаются среди жителей Москвы и Московской области. Свыше трети представителей этих регионов (34,8%) полагают, что для нормальной жизни им требуется более 100 тысяч в месяц, и приблизительно столько же (33,2%) утверждают о необходимости дохода в сумме 70-100 тысяч рублей.

Вместе с тем большинство опрошенных (90,9%) во всех регионах пожаловались, что реальный доход не соответствует желаемому. Как отмечается в исследовании, чуть меньше половины россиян (48,5%) признали, что это несоответствие разительно. Чуть лучше оценивают своё финансовое положение жители столицы: 10,5% москвичей считают, что их реальный доход соответствует желаемому, а сильно не соответствует он у 40,5% респондентов.

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