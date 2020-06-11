Страхование бизнеса - что нужно знать об этом

Зачем нужно страховать бизнес

Риски фирмы могут быть внешними и внутренними. Первые связаны с экономическими кризисами, природными катаклизмами, изменениями в законах и т. д. Их объединяет то, что предприниматель никак не может предотвратить их.

В отличие от внешних рисков, внутренние возникают из-за ошибок сотрудников, производственных проблем, невозможности исполнять финансовые обязательства.

Даже опытный предприниматель не может предсказать все риски, поэтому задача страхования бизнеса – минимизировать потери в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств.

Виды страховок для бизнеса

Современные страховые компании предлагают не только стандартные пакеты, но и индивидуальные услуги по защите бизнеса, в зависимости от запросов предпринимателя.

Ниже представлены традиционные виды страховок.

Страхование имущества

Любое имущество может быть испорчено либо украдено. При наличии договора страхования такой ущерб компенсируется страховой компанией полностью или частично, в зависимости от условий соглашения.

Размер страховки соответствует истинной стоимости поврежденного имущества, поэтому оценка ущерба – обязательная процедура. При возникновении споров со страховой компанией предприниматель может прибегнуть к услугам независимого эксперта.

Страхование ответственности

Этот вариант страховки актуален в ситуациях, когда фирма не может исполнить обязательства перед клиентами или финансовыми организациями. В подобной ситуации страховая компания компенсирует неустойку в пределах, установленных соглашением.

Сюда также относится страхование профессиональной ответственности. Например, мастер салона красоты нанес вред волосам клиентки, используя профессиональную краску. Страховая компания компенсирует затраты на лечение, если владелец не может сделать это самостоятельно.

Страхование производственных рисков

Сюда относится защита от вынужденного простоя, который может возникнуть из-за поломки оборудования или форс-мажорных обстоятельств (например, пожар, который удалось ликвидировать, но он на время парализовал работу предприятия).

Такая ситуация может привести к следующим убыткам:

упущенная прибыль;

непредвиденные расходы на компенсацию ущерба;

регулярные траты на арендную плату, налоговые взносы, зарплату работников и пр.

Период вынужденного перерыва определяет размер ущерба, который будет компенсироваться страховкой.

Помимо этих стандартных услуг, возможно дополнительное страхование:

работников – медицинское и/или от несчастных случаев;

транспортных средств фирмы;

товаров при перевозке.

Таким образом, страховые компании предлагают различные варианты защиты бизнеса, которые помогут избежать банкротства.