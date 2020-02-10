Пленарное заседание, приуроченное к 160-летию появления самого понятия Северного Кавказа как единого территориального пространства, прошло под председательством руководителя ведомства Алексея Кудрина при участии представителей Федерального собрания, Госдумы, правительства России, руководителей региональных органов исполнительной власти, представителей контрольно-счетных органов и внешних экспертов.

Открывая мероприятие, Кудрин отметил, что округ является приоритетным регионом в интересах развития государства. В своем выступлении он дал краткую оценку результатов реализации государственных программ и деятельности институтов развития, в частности, эффективности освоения направленных государством средств на местах, а также озвучил свое видение относительно дальнейшей работы в СКФО.

Так, одним из пилотных проектов, имеющих высокий потенциал содействия ускорению экономического роста, как в северокавказских регионах, так и в стране в целом, председатель Счетной палаты РФ обозначил цифровизацию. «Я как эксперт могу сказать, что прорыв в производительности зачастую будет связан с использованием новых цифровых методов управления», — подчеркнул Кудрин.

По словам полномочного представителя Президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки, в предыдущие годы была проведена большая работа по повышению уровня развития региона, однако социально-экономические показатели на Северном Кавказе существенно отстают от среднероссийских.

«К системным проблемам нашего округа относятся безработица — более 11%, когда по России — 4,6%; низкий уровень доходов населения — 68%. Для решения указанных проблем в рамках национальных программ реализуются региональные проекты, результаты которых уже сегодня могут оценить наши граждане. Многое еще предстоит сделать, но без четкого понимания задач по каждой сфере и направлению поступательного развития не будет», — отметил Чайка.

Аудитор Счетной палаты России Светлана Орлова в своей речи также уделила особое внимание социально-экономическим показателям СКФО.

«Одним из ключевых направлений должно стать повышение социально-экономического развития макрорегиона с учетом специфики и преимуществ каждого из субъектов», — подчеркнула она.

Завершил сессию зампредседателя правительства России Юрий Трутнев, курирующий Дальний Восток, Арктику, Северный Кавказ и территории опережающего развития.

По его словам, госпрограмма «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года должна быть пересмотрена, поскольку заложенные в ней меры поддержки не позволяют привлечь частные инвестиции. В то же время он подчеркнул, что о разработке новой стратегии развития округа пока говорить рано, для начала нужно разработать систему мер поддержки. При этом Трутнев указал, что для СКФО требуется своя собственная программа развития.

«Задача, чтобы Северный Кавказ развивался. Сегодня это прекрасный уникальный регион с достаточно низким уровнем жизни. Так быть не должно. Нужно понять, что сделать для того, чтобы люди жили лучше, чтобы были выше доходы у людей, развивать экономику, развивать потенциал. Совершенно точно это необходимо сделать за счет привлечения инвестиций», — заключил он.

Все участники стратегической сессии в ходе обсуждения сошлись во мнении, что особое внимание при реализации стратегии развития регионов должно быть уделено проблемам социально-экономического характера: качеству образования, медицины, сокращению уровня безработицы.

В свою очередь Калиматов отметил, что результаты завершившейся сессии показали финансовую ситуацию не только в республике, но и в целом в СКФО с нового ракурса.

«Заседание Счетной палаты прошло в конструктивном русле. Состоялся не просто отчет, а живая дискуссия с участием главных экспертов Российской̆ Федерации. Те мнения, что я услышал, особенно Алексея Кудрина, Юрия Чайки, Юрия Трутнева, дают возможность взглянуть на финансовую ситуацию не только в республике, но и в целом в СКФО под новым углом. Наш регион действительно перспективный, ему уделяется большое внимание. И мы должны это внимание оправдать и первым делом развивать экономику внутри. Задействовать и модернизировать те предприятия и бизнес, которые уже существуют в республике», — поделился мнением руководитель региона.