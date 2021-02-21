Все схемы и приведенные примеры фактически взяты из указанного выше письма. Если коротко, то вот некоторые выдержки из этого письма:

«... налоговыми органами выявлены следующие «схемы» (т. е. налоговый орган перечисляет и затем подробно разбирает с примерами из судебной практики способы уклонения налогоплательщиков от уплаты налогов):

«1) создание «схемы», направленной на увеличение стоимости товаров для искусственного завышения сумм налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость и увеличения расходов, уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на прибыль организаций, при наличии реальных хозяйственно-финансовых операций по приобретению товара;

2) использование в деятельности налогоплательщика организаций (в ряде случаев прямо или косвенно подконтрольных проверяемому налогоплательщику), не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности, с целью завышения сумм налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость и увеличения расходов, уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на прибыль организаций, путем заключения договоров с такими организациями;

3) «дробление» бизнеса с целью применения льготного режима налогообложения (единого налога на вмененный налог, далее — ЕНВД);

4) использование «подконтрольных» организаций в целях минимизации единого социального налога (далее — ЕСН);

5) совершение хозяйственных операций, формально соответствующих требованиям действующего налогового законодательства, однако не имеющих разумной деловой цели, за исключением получения необоснованной налоговой выгоды».

Ну а теперь об этом и о многом другом (в том числе об уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов) более подробно.

Каковы последствия обналичивания денег через ИП? Как выводятся денежные средства через ИП?

Обналичивание денежных средств — это фактический перевод безнала (денежных средств на расчетном счету) в наличные. Цель таких действий понятна — скрыть свои доходы от налогообложения, сберечь свой бизнес, путем инвестирования выведенных средств в развитие компании, удержаться на плаву и выдержать конкурентную борьбу (ведь обналичивают все!). Для успешного проведения обналичивания необходимо создать ложный документооборот (создать фиктивные договора, подготовить мнимую документацию и т. п.) и не платить налоги.

Очевидно, что это незаконно.

Обналичивание денег через ИП возможно потому, что физические лица имеют право иметь наличку без ограничений, а разница между предпринимательскими и личными средствами отсутствует.

Наиболее популярными и незаконными схемами (как указано в письме) с обналичиваем денег через ИП являются:

— создание мнимых ИП (например, знакомые, которых попросили побыть ИП, родственники (дальние и ближние), друзья, малознакомые люди, например, социально-деклассированные элементы, которые согласились побыть ИП за мзду);

— создание фиктивного оборота через использование банков (в Москве такой способ обнала получил широкое распространение: работники банка, кроме, собственно, обналичики, через ИП предоставляют услуги по формированию идеального пакета оправдательных документов);

— обыкновенная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по утерянным (украденным паспортам) документам;

— обналичивание с помощью материнского капитала;

— обналичивание денег через терминал и т. п.

Как на практике обналичивают денежные средства через ИП?

Именно так, как указано ниже, и предлагают сегодня «соптимизироваться» компаниям на рынке всякого рода юридические компании. И это, очевидно, является незаконным (об этом также говорится в письме). Автор настоящей статьи предостерегает предпринимателей от использования такого рода схем.

Для этого компания, которая решила произвести обналичивание, должна найти ИП (зарегистрировать близкого родственника в качестве ИП, или воспользоваться уже готовым предложением на рынке от профессиональных обнальщиков, которые заверят, что у них есть подходящий ИП, полный порядок и все схвачено), заключить с ним, например, гражданско-правовой договор на оказание консалтинговых услуг или услуг по размещению рекламы, на выполнение строительно-монтажных работ, на поставку товара. Услуги (выполняет работы, поставляет товар) оказывает ИП, а ООО является заказчиком.

На самом деле ИП никаких услуг фактически (работ, поставок) не оказывает — в штате ИП нет ни работников, ни техники и т. п., но акты об оказанных услугах, работах, поставках подписываются на очень крупные суммы.

После «оказания услуг» заказчик переводит денежные средства на расчетный счет ИП, получив которые ИПэшник спокойно обналичивает и передает деньги в распоряжение заказчика, не забыв забрать себе обусловленный процент.

Это самый распространенный и простой способ превращения безнала в нал (обналичивания денег).

Как раскрывают «обналичку»?

Так как налоговики совместно с работниками правоохранительных органов имеют доступ к счетам индивидуальных предпринимателей, то доказать обналичивание дело техники.

Так, налоговики мониторят операции по счетам физического лица, вычисляют откуда и с какой целью были переведены деньги, наблюдают за счетами, а также за уровнем зарплаты у заказчика (на предмет «серой» зарплаты), приглашают ИП представить документы, рассказать, какими силами и средствами были выполнены многомиллионные работы, выезжают по месту его деятельности для проверки документации.

Последствия обналичивания денег через ИП

Так как в большинстве случаев обналичивание денег через ИП носит не разовый (это важно!), а регулярный и систематический характер, то установить преступный умысел такой деятельности не составляет труда, и виновные лица привлекаются к уголовной ответственности.

К ответственности в этом случае привлекается руководитель «заказчика» (иногда и номинальный, которого просто попросили поуправлять) за уклонение от уплаты налогов путем включения в декларацию заведомо ложных сведений — статья 199 УК РФ, а также по статье 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов). Указанные преступления могут относиться к категории тяжких, наказание за которые может доходить до 6 лет лишения свободы.

За обналичивание денежных средств сам ИП также может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 171 УК РФ (незаконная предпринимательская деятельность), а также по 174 УК РФ (легализация, отмывание денежных средств) по совокупности преступлений.

Кстати, обналичивание денег через ИП, как правило, никогда не совершается в одиночку, что в свою очередь дает основание полицейским, расследующим такие преступления, квалифицировать такого рода деяния как совершенные группой лиц по предварительному сговору, что влечет за собой более жесткое наказание.

В случае с группой лиц — срок давности привлечения к ответственности составляет 10 лет, вместо 2-х лет в случае, если бы заказчик действовал в одиночку.

Альтернативный метод обналичивания — обналичивание через ООО

Альтернативным обналичиванию денег через ИП является обналичивание денежных средств через общество с ограниченной ответственностью. Схему обнала через ООО раскрывают так же легко.

Схема выглядит следующим образом. Компания, которая занимается обналичиванием (как мы говорили выше, иногда этим занимаются и сами банки, справедливости ради заметим, что в этом случае с документами у компании при работе с банками всегда порядок — правда, обольщаться не стоит, порядок в документах никак не помогает, так как обнал доказывают через проведенный налоговиками фактический анализ деятельности однодневки), создает (или уже имеет) компанию, которая в прошлом могла быть совершенно легальной и вела легальную деятельность, затем в эту компанию вводится новый учредитель и (или) директор (бомж, студент, который согласился за плату побыть учредителем или директором, иное лицо, которое когда-то утратило паспорт).

Далее, на счета этой компании-помойки (прокладки, однодневки) зачисляются денежные средства за якобы поставку товара, оказание услуг, выполнение работ. Естественно, реально никто ничего не поставляет, не выполняет и не оказывает. После зачисления денег, денежные средства сразу выводятся на зарплату, на закупку сельхозпродукции, по договору займа и т. п. и, таким образом, обналичиваются.

Зачастую такая схема не может работать без связи с банкирами.

Естественно, предприятие-однодневка налоги не платит, отчеты не сдает, а если и сдает, то с нулевыми показателями. Вот так и подставляются компании, которые решили поиграть в обналичку.

Когда наличные денежные средства выводятся, то далее, за вычитанием процента, передаются заказчику.

Ответственность за такой тип обнала аналогична той, о которой мы говорили выше. Иногда правоохранители за такой тип обналичивания вменяют и ответственность по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Как разоблачают обналичивание денег через ИП

Очень просто: у компании-однодневки обычно номинальный директор (его находят, допрашивают, и он во всем признается, а если и не признается, то выдает себя тем, что он работает вообще-то плотником, а у его компании миллиардный оборот, и как такое можно объяснить?), в штате компании-помойки отсутствуют работники, по юридическому адресу предприятие не находится, офиса нет, бухгалтера нет, техники, для производства строительных работ тоже нет и т. п.

Был такой анекдотический случай, когда два директора компании-однодневки работали в одном кабинете (были простыми программистами, рабочий день их составлял 8 часов), сидели буквально спина к спине и не знали о том, кто каким предприятием управлял, а по документам они между собой заключали договора на выполнение подрядных работ на многомиллионные суммы.

Отсюда правоохранители и налоговики легко делают вывод: через компанию ведется обналичивание денег.

Далее, налоговики и правоохранители начинают «поголовно» проверять всех контрагентов, которые «загоняли» деньги в эту компанию. Ведут допросы сотрудников на предмет реальности сделок, проводят экспертизы подписей, просят представить документы (договора, акты выполненных работ, телефоны контрагентов, откуда завозился товар, где разгружался, как хранился, кто принимал на хранение, как расходовался и т. п.).

Существуют и другие относительно «честные» схемы по переводу безналичных в наличные (предупреждаю, указанные схемы незаконны и так оптимизироваться без деловой цели запрещено — см. письмо):

• Когда руководитель просит бухгалтера выдать ему в подотчет сумму, а потом куда-то ее деть. Очевидно, при проверке указанная сумма будет поставлена директору в доход с доначислением налогов, пеней и штрафов. Бухгалтер правда при этом пытается сделать следующее: раз в три месяца закрывать один подотчет и открывать новый.

• Введение в управление компании управляющего ИП, через которого в дальнейшем происходит обналичивание.

• Завышение расходов (приобретение материалов по завышенным ценам).

• Заем руководителю.

• Выплата руководителю заработной платы в крупном размере.

• Дробление бизнеса.

Сами по себе указанные выше сравнительно честные способы обналичивания денег не являются преступлениями, но в совокупности могут и сработать против учредителя или директора.

Кто и как проверяет обналичку денежных средств: ответственность и последствия

Занимаются обнаружением обналички на практике фактически все органы и организации, но в рамках переданных им полномочий:

— ИФНС — в рамках полномочий, предоставленных НК РФ, через камеральные и выездные налоговые проверки;

— банки, в которых у предпринимателей открыты счета. Они поставляют информацию о движении денежных средств ИПэшников налоговикам и правоохранительным органам;

— таможенные органы;

— правоохранительные органы, в лице оперативно-разыскных подразделений (ОБЭП и ПК) и далее, если обнаружено преступление в связи с обналом — дело передается в Следственный комитет РФ.

Последствием обнаружения обналичивания является привлечение к ответственности. Об этом читайте ниже.

И в заключение статьи в качестве вывода все наказания вместе

Возможное наказание за обналичку денег по статье УК РФ.

До 2013-2014 годов за обнал наказывали, применяя статью 171 УК РФ — незаконная предпринимательская деятельность.

Сегодня это уже другая, более «строгая» статья — ст. 172 УК РФ — незаконная банковская деятельность.

Есть еще ряд статей, связанных с обналом, которые косвенно также могут быть применены (все это, как вы понимаете, стимулирует развитие бизнеса!).

И получается какая-то страшная картинка. Если перечислить все основания привлечения за обналчику, то начинает работать принцип, который сформулировал еще Ф. Э. Дзержинский: «Отсутствие у вас судимости — это не ваша заслуга, а наша недоработка».

Не хотел пугать, не хотел нагнетать, но все-таки решил дописать до конца про ответственность за обнал (и закрыть тему), чтобы потом меня не упрекали, что не все написал. Далее, думаю, слабонервным не стоит читать.

Добавлю ложку меда в бочку с дегтем: само по себе обналичивание, т. е. перевод безнала в наличные денежные средства, не является преступлением — если вам от этого будет легче.

Преступлением обналичивание становится из-за целей, ради которых это обналичивание денег через ИП или ООО и производилось, а также методов, которые при этом использовались.

Используемый метод: мнимые сделки (или сделки, совершенные лишь для вида). Участники — компании-однодневки или физлица.

Очевидно — участвующие в обнале компании не платят налоги. А отсюда может следовать ответственность за обнал, косвенно с ним связанная: уклонение от уплаты налогов (199, 199.1, 199.2 УК РФ).

Никто не спорит, что в наше время уклонение от уплаты налогов — это вопрос выживания предприятия. И, если это вопрос только выживания, то тогда речь идет исключительно об уклонении от уплаты налогов (ст. ст. 199,199.1 УК РФ и т. п.). Это хотя бы немного улучшает ситуацию.

Источник: Персональный блог налогового адвоката Павла Тылика