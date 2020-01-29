По информации пресс-службы Южного ГУ Банка России, главным фактором снижения инфляции остается повышение качества и объема урожая овощей в регионах округа.

Продовольственная инфляция

Продовольственная инфляция в годовом выражении снизилась на Северном Кавказе в декабре до 3,3% с 4,6% в ноябре. Продолжилось уменьшение цен на сахар на фоне его высоких запасов и рекордного урожая сахарной свеклы. Рост и лучшее качество урожая в текущем году остаются основными причинами замедления продовольственной инфляции в округе. Сохранившееся до конца года достаточное предложение овощей обусловило снижение цен на капусту, картофель, лук и морковь.

«Все механизмы поддержки агропромышленного комплекса, в том числе кооперация фермеров, как возможность удешевления производства, вкупе с высокими показателями урожайности оказывают сдерживающее влияние на стоимость продовольственных товаров. Реализация государственных программ 2019 года формирует положительные ожидания относительно динамики цен на продукты питания в новом году», — отметил заместитель начальника Южного ГУ Банка России Александр Гостев.

Непродовольственная инфляция

Годовая инфляция непродовольственных товаров в СКФО снизилась в декабре до 2,5% после 2,7% в ноябре. Уменьшились годовые темпы прироста цен на импортные легковые автомобили и электротовары, что во многом обусловлено укреплением рубля и слабой динамикой спроса.

Инфляция в сфере услуг

Инфляция в сфере услуг в годовом выражении в округе в декабре замедлилась до 4,2% с 4,4% в ноябре. Наблюдается уменьшение темпов прироста цен на аренду квартир, главным образом, под влиянием сдержанной динамики спроса.

Годовая инфляция в декабре снизилась в большинстве регионов СКФО. Наименьший уровень инфляции среди регионов округа остается в Северной Осетии (1,9%). Это преимущественно объясняется более сдержанным спросом и одновременно высокой обеспеченностью отдельными видами продовольственных товаров. Наибольший уровень инфляции в СКФО сохраняется в Республике Дагестан (3,8%) в связи с ограничениями на продажу говядины из-за случая заражения инфекцией мяса крупного рогатого скота в регионе.

Годовой темп прироста потребительских цен в целом по стране в декабре 2019 года снизился до 3,0% с 3,5% в ноябре (по итогам 2018 года — 4,3%). Сдерживающее влияние на общероссийскую инфляцию продолжали оказывать расширение предложения продовольствия, укрепление рубля, слабая динамика спроса, а также разовые события, включая эффекты базы. По прогнозу Банка России, в начале 2020 года снижение годовой инфляции продолжится, в том числе за счет выхода из расчета эффекта повышения ставки НДС в начале 2019 года. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в целом по стране составит 3,5-4,0% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем.