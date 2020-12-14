Так, глава администрации Хамзат Долтмурзиев сообщил, что уровень исполнения бюджета района составляет 77,7%, а фактический уровень собственных налоговых и неналоговых доходов в общем объёме — 18,2%. Наибольшую статью расходов составляют траты на содержание социальных учреждений и дорожного хозяйства.

На территории муниципалитета расположено 8485 объектов индивидуального жилищного строительства, из которых без регистрации — 2481. Как отметил глава района, для постановки на учет незарегистрированных владений проводится разъяснительная работа с населением о необходимости оформления прав собственности на недвижимость и уплаты имущественных налогов.

Кроме того, на территории муниципалитета насчитывается 196 частных торговых объектов, среди владельцев и сотрудников которых были выявлены физические лица, не состоящие на учете в налоговом органе. Между тем общий объем налоговых поступлений от деятельности торговых объектов составляет 44%.

«На данный момент ко всем выявленным работодателям, физлицам без трудовых соглашений, не состоящим на учете в налоговом органе, уже применены необходимые меры, в том числе выписаны штрафы и направлены материалы в Государственную инспекцию труда», — сказал Долтмурзиев.

Фурсов указал на необходимость усилить разъяснительную работу. По его словам, путь к выравниванию бюджета каждого муниципального образования, существованию бизнеса только в правовом поле, высокой налоговой собираемости должен быть поступательным и эффективным.

«Люди со временем поймут — вы только объясняйте — что эти средства идут на школы, садики, зарплату учителям. А налоги на имущество и землю целиком остаются в муниципалитетах. Именно на них строятся здесь дороги, содержатся объекты, обеспечивается работа жилищно-коммунального блока, а это — тепло в домах, уборка улиц и многое другое. Никто не ставит цели закрывать предприятия, препятствовать развитию бизнеса или отбирать последнее имущество. Наоборот, существование в правовом поле и знание своих прав и обязанностей — залог стабильности. Наша задача — предупредить человека, объяснить. Если предупредительные методы не возымеют должного действия, применяйте другие меры общественного воздействия, через старейшин в том числе», — отметил он.

Также первый вице-премьер выделил особую категорию граждан, которая нуждается в помощи.

«Распределите собственников по категориям. Если есть пожилые люди или многодетные семьи, подключайте социальные службы с тем, чтобы они помогали им с регистрацией имущества, сбором необходимого пакета документов и просто оказывали информационную и методическую поддержку», — подчеркнул зампред.

В докладе Долтмурзиева также были отражены сведения по дорожному фонду. Согласно отчету протяженность автомобильных дорог местного значения — 1098 км. В данном направлении администрацией была проведена работа по асфальтированию дорожного полотна, устройству гравийного покрытия, ремонту гравийных дорог.

Комментируя доклад, первый вице-премьер отметил необходимость учета всех дорожных направлений района.

«Очень важно проводить скрупулезный анализ дорожного хозяйства. Не только асфальтированные и гравийные полотна должны учитываться, но и любые грунтовые дороги, все направления. К примеру, в селах нет асфальта, но люди ездят по данным траекториям — если не учитывать их в отчетах, то эти направления не попадут в программу по строительству инфраструктуры. Данный пробел наблюдается по всей республике», — пояснил Фурсов.

По итогам совещания первый зампред регионального правительства оценил проведенную в муниципалитете комплексную работу и поставил задачи по организации дальнейшей работы. В числе задач: подготовка плана мероприятий по введению энергосберегающих технологий, установка строгого контроля в вопросах погашения задолженностей и своевременной уплаты налогов, создание карты каждого населенного пункта и проведение анализа доходов от оказания платных госуслуг и кадастрового учета.

По данным пресс-службы Кабинета министров, Фурсов проводит инспекционные проверки и выездные совещания во всех городах и районах Ингушетии по поручению Главы региона Махмуд-Али Калиматова с целью анализа социально-экономического состояния каждого муниципального образования республики и оценки перспектив развития, а также в рамках работы по формированию сбалансированности бюджета.