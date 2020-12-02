Показатели улучшились с момента запуска проекта

Опыт Северного Кавказа будет использован при разработке общероссийской стратегии по повышению уровня финансовой доступности

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Средний индекс доступности финансовых услуг в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, по данным последних замеров Южного ГУ Банка России, составляет 40,6 балла.

Показатель увеличился на 20% за полтора года — время действия проекта по повышению финансовой доступности на отдаленных, малонаселенных и труднодоступных территориях. Более чем на 40% выросла инфраструктура по приему платежных карт, что опережает общероссийскую тенденцию (29%). Об этом говорилось на профильном совещании в Южном ГУ Банка России, сообщила пресс-служба финансового учреждения. Полученный на территории двух округов опыт решено использовать при разработке и реализации общероссийской стратегии повышения доступности финуслуг.

«В период пандемии тема финансовой доступности не только не потеряла своей актуальности, но стала еще более значимой. Количество операций, которые проводятся дистанционно, выросло — из-за того, что возможности физического контакта были ограничены, — подчеркнул в ходе совещания руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. — Банк России будет разрабатывать и реализовывать среднесрочную стратегию по повышению доступности финансовых услуг. И тот задел, который был совершен нами на Юге и Северном Кавказе, и проект, с которого все начиналось — на Дальнем Востоке — это хорошая основа, на которой мы будем выстраивать нашу дальнейшую работу».

Опрос Южного ГУ Банка России показал, что в настоящее время 80% жителей регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов считают уровень финдоступности в своем населенном пункте хорошим. При этом 56% респондентов отметили улучшение показателей в месте их проживания с момента запуска проекта.

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