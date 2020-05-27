Помнится, как в конце 70-х ведение какого-либо бизнеса частным лицом считалось преступлением под названием «спекуляция» и сурово каралось государством. И несмотря на то, что право граждан на предпринимательскую деятельность было утверждено на законодательном уровне ещё в 1986 году, активно развиваться это направление стало только после развала Советского Союза.

В 1991 году был утвержден закон, позволяющий вести бизнес индивидуально или с привлечением наемного труда. После этого предпринимательство стало уважаемым и доходным делом. Не прячась от вездесущих милицейских глаз, опытные бизнесмены во всеуслышание стали говорить о важности развития предпринимательства в стране, проводить тематические выставки и круглые столы, во время которых обсуждались самые насущные вопросы. Кооператоры со стажем начали делиться своими знаниями с теми, кто только выходил на путь предпринимательства, и активно передавать свой бизнес членам семей.

Но как бы то ни было, развитие и должную поддержку российское предпринимательство приобрело лишь в 2007-2008 годах, когда Президентом России В. В. Путиным был подписан Федеральный Закон «О развитии малого и среднего предпринимательства» и утвержден День российского предпринимательства, который вот уже четырнадцатый раз отмечается 26 мая. Праздник этот посвящен тем, кто, создавая и развивая собственный бизнес, вносит свой вклад в развитие экономики страны. По большому счету, появление подобного профессионального праздника — это главное доказательство признания профессии «предприниматель» обществом и государством.

Если говорить о профессии предпринимателя, то необходимо отметить, что люди, занимающиеся производством товаров народного потребления — это главная движущая сила развития экономических взаимоотношений как внутри страны, так и за её пределами. Такая деятельность регулируется сводом законов. Не выполняя своих обязательств, владелец бизнеса привлекается к финансовой, административной, а иногда и уголовной ответственности.

Несмотря на кризисные явления в стране, бизнес в России продолжает развиваться. Формируются новые предприятия, привлекаются сторонние инвестиции, создаются рабочие места. Развивается сфера услуг, розничной торговли, досуговая деятельность. Лица, изъявившие желание заниматься данными видами деятельности, получают субсидии, консультационную и инвестиционную помощь. Вновь созданные малые предприятия имеют налоговые льготы и могут быть освобождены на определенный период от уплаты налогов.

Не может не радовать тот факт, что благодаря государственной поддержке широкое развитие в последнее время получили сельское хозяйство и промышленность. Причем организовать свой бизнес в этих сферах имеет право любой гражданин. И наличие специального образования для этого необязательно. Хотя полученные в процессе учебы знания и умения значительно облегчат организацию рабочего процесса и помогут повысить рентабельность.

Один из лучших фермеров Ингушетии — Амирхан Хашагульгов, тоже не имел специального образования, когда лет десять назад решил организовать свое индивидуальное дело и заняться выращиванием сельскохозяйственных культур на территории родного села Яндаре.

После окончания средней школы ему не удалось поступить в вуз, но зря времени терять не стал. С раннего детства приспособленный к физическому труду, юноша с аттестатом зрелости в кармане уже твердо мог стоять на земле и не покладая рук трудился наравне со взрослыми. До того как создать собственное дело, Амирхан многие годы подряд вел свой частный бизнес и занимался куплей-продажей различных товаров народного потребления. Но в один момент Амирхан Тарханович понял, что только труд на земле может облагородить человека, и стал заниматься поисками свободных земель для массовых посевов.

— Как известно, люди, проживающие в сельской местности, прямо или косвенно бывают связаны с землей, — рассказывает Амирхан Тарханович, — и наша семья не стала исключением. Родители мои были трудолюбивыми людьми, и я всегда старался им помогать. Затем, по мере взросления, вместе с другими братьями я начал заниматься скупкой-продажей продуктов сельского хозяйства, в основном продавали на рынках привозную картошку. Потом подумали хорошенько, взвесили свои возможности и решили самим заняться выращиванием различной сельхозпродукции, которая в нашей республике всегда имеет хороший спрос. Взяли 5 гектаров земли в субаренду, и в 2010 году посадили картофель. Урожай в том году получился отменный, и такой факт не мог не обрадовать и не взбодрить. Дальше — больше. На второй год мы расширили субаренду, и на площади более 36 гектаров тоже посадили картофель. Богатый урожай превзошел все наши ожидания, и этот год стал для нашего крестьянско-фермерского хозяйства неким стартапом, давшим решительный толчок к тому, чтобы мы не брали больше чужих земель, а приобрели их у государства на свое имя.

В отраслевом ведомстве не могли не заметить хорошие показатели семейного подряда жителей села Яндаре, и по решению правительства Ингушетии в 2012 году на имя директора КФХ «Хашагульгов» Амирхана Хашагульгова была выделена пахотная земля площадью 300 гектаров. В течение последующих нескольких лет лимит арендной земли был увеличен вдвое и сейчас пахотная площадь, которая находится в распоряжении этого хозяйства, составляет более 600 гектаров.

Это огромная территория, требующая больших затрат и заботливого отношения со стороны обслуживающего персонала. Впечатляют также масштабы производства фермерского хозяйства и наименования посадочных культур, в перечень которых, кроме разносортного картофеля и лука, входят бахчевые, зелень, огурцы и томаты.

Но, как говорит наш собеседник, заниматься предпринимательской деятельностью не всегда легко и выгодно, потому как в любой момент могут произойти непредвиденные обстоятельства, особенно если дело в прямом смысле слова зависит от погоды. Не зря же ведь все предприниматели отмечают, что любой бизнес связан с риском, вероятностью банкротства и вынужденным закрытием, что может обернуться для владельца большими потерями.

— Несмотря на то, что два года подряд нас «косила» засуха, и мы понесли невосполнимые утраты, рабочий дух мы сохраняем на высоте и готовы дальше трудиться на родной земле, — говорит Амирхан. — Смущает другое. Дело в том, что финансовая инфляция и подорожание горюче-смазочного материала и удобрений сильно бьет по карманам сельхозпроизводителей, когда рыночная цена картофеля, к примеру, стоит на одном месте, без изменений. Я, конечно, всеми руками «за», чтобы продукция, производимая у нас в республике, была доступна любому среднестатистическому покупателю, и чтобы она не дорожала. Но с другой стороны, нельзя допустить, чтобы сами производители несли от этого только убытки.

Да, ситуация с себестоимостью сельхозтоваров и их конечными ценовыми сегментами требует к себе тщательного и взвешенного подхода. Иначе, как говорит мой собеседник, будет допущена несправедливая оценка труда многих хлеборобов, от зари до зари пребывающих под открытым небом, невзирая на превратности погоды.

Правда, как признался Амирхан Тарханович, нынешний министр сельского хозяйства Магомед-Башир Гагиев уделяет огромное внимание проблемам сельских тружеников и всегда оказывает действенную помощь тем, кто действительно хочет работать на земле и показывает достойный пример для подражания многим начинающим фермерам.

— Пользуясь случаем, я хотел бы от лица всех своих рабочих поблагодарить Магомед-Башира Гагиева за его неравнодушное отношение к нам, — говорит знатный фермер. — С помощью нашего министра мы вошли в специальную программу по оказанию финансовой помощи государством наиболее пострадавшим фермерским хозяйствам из-за засухи в предыдущие два года, куда, кроме Республики Ингушетия, вошли ещё 22 региона России. После завершения оформления страховочной части документов ожидаем возмещения убытков из федерального Минсельхоза.

Также КФХ «Хашагульгов» в этом году получил долгожданные дождевальные установки по программе «Мелиорация», в которую мы также вошли по инициативе главы аграрного ведомства республики. Сейчас у нас есть возможность производить поливы и не бояться неблагоприятных погодных условий.

По высказываниям ведущих специалистов республиканского Минсельхоза, Амирхан Хашагульгов является одним из лучших фермеров республики, из года в год доказывающий, что при желании можно добиться хороших показателей в работе. Наверное, поэтому и отношение руководства отрасли к нему особое: ведь есть за что хвалить и чем гордиться. На сегодняшний день вся посевная площадь, подведомственная КФХ «Хашагульгов», находится в обороте, и главными культурами здесь числятся картофель, кукуруза и пшеница.

— Признаться, из-за низкой урожайности в прошлом году мы сначала хотели отказаться от посадки картофеля, — говорит Амирхан, — но после установки поливочных сооружений решили, что картофель надо сажать, тем более мы располагали тремя очень устойчивыми сортами. Уже сегодня по всходам ботвы можно понять, что урожай картофеля в этом году будет хороший.

В большом хозяйстве Амирхана Тархановича задействованы более ста человек — сезонных рабочих, которые трудятся здесь во время посадочной и уборочной кампаний. При таком высоком уровне безработицы в регионе это хорошее подспорье тем, кто сидит дома без постоянной работы. К тому же рабочие, прикрепленные к этому крестьянско-фермерскому хозяйству, имеют возможность обеспечить себя на зиму всеми видами сельхозпродукции, производимыми на данном предприятии. Это тоже, согласитесь, большой плюс к продовольственной корзине.

Как нам удалось узнать, раньше на том месте, где сейчас располагается детище Амирхана Тархановича, функционировало унитарное предприятие «Магас», но его из-за низкой рентабельности расформировали, и вся техника решением правительства была передана на баланс КФХ «Хашагульгов».

По словам директора предприятия, на данном этапе нехватки в технике и рабочей силе они не испытывают и поэтому не хотят сворачиваться, а наоборот, думают о расширении, тем более что в отраслевом ведомстве обещали им помочь со строительством новых картофельных хранилищ. Таким образом, можно понять, что нынешнее руководство Минсельхоза Ингушетии использует все имеющиеся средства для поддержания малого и среднего бизнеса в сельской экономике.

Поговорили мы с фермером Хашагульговым и о том, что основная причина провала в предпринимательской деятельности — это пресловутое отсутствие спроса.

— Что касается вопроса сбыта готовой продукции, могу смело утверждать, что в этом плане у нас никогда не возникало серьезных проблем, — говорит Амирхан. — Наверное, потому что мы давно работаем с надежными и проверенными людьми, которые сами не любят подводить и хотят, чтобы и к ним было такое же уважительное отношение. Зная высокое качество нашей продукции, заказы из сопредельных республик поступают к нам заранее, задолго до начала уборочной страды. А жители Ингушетии в любое время могут у нас приобрести овощи по оптовой или розничной цене.

Из рассказа Амирхана мы узнали также, что КФХ «Хашагульгов» является постоянным участником республиканских и краевых ярмарок, на которых в лучшем виде представляется брендовая сельхозпродукция высокого качества. Заметно повышается у них реализация и во время двух главных мусульманских праздников.

В этом году, несмотря на ограничительные меры в связи с пандемией, дела в хозяйстве нашего героя идут без особых срывов, и осенью, когда будет снят карантин и наступят лучшие перемены, есть все основания полагать, что зиму мы встретим с богатым урожаем. И для этого в крестьянско-фермерском хозяйстве Хашагульгова задействованы все имеющиеся возможности и средства.

— Всем нам известно, что времена ныне стоят неспокойные, — говорит Амирхан, — поэтому я хотел бы призвать всех, кому небезразлична судьба родных и близких людей, соблюдать меры предосторожности и выполнять все предписания врачей, для того чтобы обезопасить себя и окружающих от заражения и распространения новой вирусной инфекции, о которой говорит весь мир. В такой ситуации вполне уместно вспомнить такую пословицу: «Бережёного Бог бережёт!»

Надо сказать, что в кругу своей семьи Амирхан Тарханович требует неукоснительного соблюдения карантинных мер и, несмотря на то, что все его домочадцы работают с ним в одном семейном подряде, с недавнего времени ввел для всех скользящий график работы, для того чтобы максимально приблизиться к системе самоизоляции.

В День российского предпринимателя хотелось бы поздравить Амирхана Хашагульгова и всех его коллег с этой датой и отметить, что инновационное развитие государства напрямую зависит от мобильности бизнеса малого и среднего звена. Поэтому положительные динамики развития предпринимательства в нашей республике играют не последнюю роль в формировании экономики. По мнению Главы Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматова, малый и средний бизнес — это стержень экономики, который необходимо поощрять и поддерживать для дальнейшего процветания и развития всей страны. Ну, а творческий подход и огромный предпринимательский потенциал нашего населения — надежные инструменты для достижения этой цели.