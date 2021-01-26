Такое положение вещей прокомментировала газете «Ингушетия» заместитель декана факультета экономики, управления и права Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС Светлана Кочерга: «И это, конечно, не безосновательно. В настоящее время государство очень активно занимается поддержкой молодых предпринимателей. Стоит отметить отдельный национальный проект «Малое и среднее предпринимательство», целью которого является поддержка бизнеса на всех этапах его развития, устранение административных барьеров, формирование позитивного образа предпринимателя, формирование института наставничества, а также национальный проект «Мойбизнес. рф». Создаются специальные программы регионального и муниципального уровня, направленные на развитие малого и среднего бизнеса, бизнес-инкубаторы — как одна из форм помощи молодежного предпринимательства».

И всё же, по словам Светланы Кочерги, эти меры еще в недостаточной степени решают задачу по развитию молодежного предпринимательства. К основным проблемам, мешающим открытию собственного бизнеса молодежью, она отнесла отсутствие финансов, недостаток опыта, недостаточное образование.

На это обращают внимание и сами участники опроса АНО «Россия — страна возможностей». 83% студентов твердо считают, что для успеха в предпринимательстве стоит иметь бизнес-образование. Большинство также уверены, что стажировки уже во время учебы в университете очень важны для будущей карьеры. В существующих реалиях более 60% респондентов не отрицают возможности прохождения практики в формате онлайн.

И уже сегодня амбициозный, талантливый студент может пробовать строить свою карьеру в интересном для него направлении под руководством профессиональных наставников, участвуя в олимпиаде «Я — профессионал» или проекте «Профстажировки 2.0», в рамках которых ведется сотрудничество с более 1,5 тыс. работодателей по всей стране.

Для развития молодежного предпринимательства в России созданы такие площадки, как акселератор «Формула роста», конкурс «Молодой предприниматель России», программа Международного форума лидеров бизнеса (IBLF Russia) «Молодежный бизнес России», направления в Агентстве стратегических инициатив — «Новый бизнес», «Молодые профессионалы», «Социальные проекты» и т. п. И, естественно, это всё обнадёживает и способствует формированию привлекательности данного вида деятельности и твердой убежденности у 61% студентов со всей страны в желании и возможности начать свое дело, причем в ближайшее время.

«Стоит подчеркнуть, что весомым плюсом молодежного предпринимательства является то, что эта категория людей наиболее мобильна, имеет высокий инновационный потенциал и склонность к рискам, высокий уровень освоения новых знаний, обладает достаточным запасом здоровья и стрессоустойчивости. Предпринимательство продолжает расширять свои возрастные рамки, и, как следствие, люди все более раннего возраста желают заниматься данной деятельностью», — отмечает заместитель декана факультета экономики, управления и права Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС Светлана Кочерга.