И тут, к слову, весьма уместна известная сентенция: «кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет — ищет причины». В Ингушетии есть организация, помогающая бизнесу находить возможности и преодолевать препятствия на пути развития их дела. Речь идет об автономной некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Ингушетия». Коротко его именуют Центром координации поддержки экспорта. О целях и задачах центра корреспондент газеты «Ингушетия» беседует с его гендиректором Магомедом Ахриевым.

— Магомед, расскажите, в общих чертах о центре.

— Центр координации поддержки экспорта Республики Ингушетия создан в 2019 году и функционирует как региональный элемент инфраструктуры государственной поддержки экспортно ориентированного малого и среднего предпринимательства республики, в соответствии с несколькими программами. Это федеральная госпрограмма «Экономическое развитие и инновационная экономика», ее подпрограмма «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства и стимулирование инновационной деятельности в Республике Ингушетия», а также республиканская госпрограмма «Социально-экономическое и инновационное развитие Республики Ингушетия».

— Экспорт — дело, по определению, хлопотное: это границы, таможня и т. п. Как перечисленные программы работают?

— В целях обеспечения конкурентных преимуществ, поддержки и защиты интересов отечественных экспортеров на внешних рынках Министерством экономического развития России разработана система мер государственной поддержки экспорта, предусматривающая использование торгово-экономических, организационных, финансовых и информационно-консультационных инструментов.

Так, в рамках государственной программы поддержки малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития России осуществляет реализацию мероприятий по созданию и развитию федеральной сети, состоящей из центров поддержки экспорта во всех регионах страны, действующих во взаимодействии с Минэкономразвития России, региональными органами исполнительной власти, таможней, федеральным интернет-порталом внешнеэкономической деятельности, а также же системой торговых представительств России за рубежом.

В Ингушетии данная федеральная сеть представлена региональным Центром координации поддержки экспорта, где в режиме «одного окна» экспортные предприятия региона имеют возможность на безвозмездной основе получить полный спектр государственной нефинансовой поддержки.

Центр оказывает информационно-аналитическую, консультационную и организационную поддержку деятельности малого и среднего предпринимательства республики в сфере внешнеэкономической деятельности, содействует выходу на иностранные рынки через взаимодействие с ВЭД (внешнеэкономической деятельности) порталом Минэкономразвития России и систему торгпредств, организует различные обучающие программы, выездные и зарубежные мероприятия, а также координирует региональные программы поддержки малого и среднего предпринимательства в сфере экспорта.

— Какие цели и задачи вы перед собой ставите?

— Цели центра — увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта в Ингушетии, а также объемов экспорта услуг. Это вовлечение новых субъектов малого и среднего предпринимательства республики в экспортную деятельность, ее развитие и популяризация, расширение отраслевой диверсификации экспорта республики, расширение географии поставок субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории субъекта Российской Федерации.

В своей деятельности мы руководствуемся приоритетными задачами по развитию внешнеэкономической деятельности Российской Федерации и Ингушетии, сформулированными в программных документах. Кроме того, центр взаимодействует с Минэкономразвития России, другими федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъекта Российской Федерации, торговыми представительствами Российской Федерации в иностранных государствах, региональными органами исполнительной и законодательной власти, институтами развития, профильными организациями федеральной и региональной инфраструктуры по вопросам поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

В числе наших важных задач — привлечение квалифицированных кадров, способных реализовывать обозначенные функции центра с целью поддержки экспорта и привлечения инвестиций, внедрения инноваций в республике, осуществление своих функций и оказание услуг экспортно ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства республики в соответствии с принципом «одного окна». В рамках всего этого центр на безвозмездной основе оказывает предприятиям Ингушетии широкий спектр услуг.

— Что конкретно вами сделано в последнее время?

— Нами были организованы и проведены шесть экспортных семинаров в рамках соглашения с автономной некоммерческой организацией по дополнительному профобразованию «Школа экспорта АО «Российский экспортный центр».

Так, к примеру, 24 августа 2019 года состоялся экспортный семинар «Маркетинг как часть экспортного проекта». Лектором семинара выступила Мадина Олигова из Тюмени — квалифицированный бизнес-тренер, федеральный преподаватель АНО ДПО «Школа экспорта акционерного

общества «Российский экспортный центр».

Далее 28 сентября 2019 года прошел экспортный семинар «Основы экспортной деятельности», где лектором выступил Анзор Аушев — квалифицированный бизнес-тренер, региональный преподаватель той же Школы экспорта.

В январе текущего года прошло сразу три семинара — «Продукты Группы Российского экспортного центра», «Эффективная деловая коммуникация для экспортеров», «Таможенное регулирование экспорта» и «Логистика для экспортеров». Лектором семинаров была Оксана Воронкова из Ростова-на-Дону — опытный бизнес-тренер, федеральный преподаватель Школы экспорта.

Кроме того, в середине сентября 2019 года нами организовано участие в международной бизнес-миссии представителей 10 субъектов МСП Ингушетии в Болгарии, организована встреча предпринимателей республики с предпринимательским сообществом Болгарии, состоялась встреча с торговым представителем России в Республике Болгария, определены потенциальные интересанты и их степень заинтересованности в сотрудничестве.

По возвращении из этой поездки прошло участие предпринимателей Ингушетии из числа действующих и потенциальных экспортеров в круглом столе «Перспективы активизации российско-турецкого делового сотрудничества», организованном общественной организацией «Деловая Россия».

По заявке экспортно ориентированных субъектов МСП Республики Ингушетия с 29 ноября 2019 года по 1 декабря 2019 г. организовано участие трех предпринимателей в Международной выставке пищевой индустрии «World Food Expo Korea 2019» в столице Южной Кореи городе Сеуле.

В марте текущего года в конференц-зале гостиницы «Артис-плаза» был проведен круглый стол на тему «Особенности электронной торговли. Практическая инструкция». Лектором семинара была Анна Панас — директор филиала Международного центра интернет-торговли ALL. BIZ, член экспертного совета по развитию бизнеса по каналам электронной торговли АО «РЭЦ», специалист в сфере внешнеэкономической деятельности. Во встрече приняли участие представители Министерства экономики Ингушетии, бизнес-сообщества нашего региона, предприниматели, заинтересованные в выводе своего товара на экспорт. По итогам проведенного мероприятия было принято решение зарегистрировать на электронной торговой площадке ALL. BIZ (далее по тексту МЭТП) заинтересованных потенциальных экспортеров в количестве 25 человек.

Кроме того, АНО «Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Ингушетия» на постоянной основе осуществляет мониторинг эффективности размещения субъектов МСП на МЭТП ALL. BIZ и по имеющейся информации в стадии заключения экспортных контрактов посредством электронной площадки находятся три субъекта МСП, еще пять предпринимателей — в стадии переговорного процесса. Со своей стороны Центр поддержки экспорта оказывает данным предпринимателям консультационную и прочую поддержку.

В середине марта текущего года организован и проведен круглый стол на тему «Меры государственной поддержки экспортно ориентированных СМСП», в котором приняло участие шестнадцать представителей от двенадцати субъектов МСП республики. По заявкам экспортно ориентированных МСП 19 марта 2020 года были проведены два мастер-класса по актуальной тематике внешнеэкономической деятельности: мастер-класс на тему «Аспекты таможенного оформления товаров», спикером которого выступил полковник таможенной службы в отставке Курейш Муцольгов, и мастер-класс на тему «Практика бизнеса и торговля с Китаем», который вел торговый представитель и по совместительству переводчик Хамид Марзаганов, имеющий многолетний опыт работы в китайской компании Shanghai Metabol. В мероприятиях приняло участие более 25 экспортно ориентированных субъектов МСП.

Также хочется отметить, что при нашей активной поддержке заключено два экспортных контракта предпринимателями Ингушетии из ООО «Элиткамень» и ООО «Камкор-Авто».

— Серьезный объем работы в течение одного только года! А как на вашу деятельность повлияла ситуация с пандемией?

— В период введения ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, наши сотрудники перешли на удаленный режим работы, информировали предпринимателей о действующих мерах поддержки, активно вели информирование в социальных сетях, консультировали по телефонной линии. Совместно с общественной организацией «Деловая Россия» мы привлекали предпринимателей для участия в онлайн-конференциях по тематике внешнеэкономической деятельности.

В условиях сложившейся эпидемиологической обстановки, тем не менее, мы совместно с Евразийским агентством провели работу, направленную на анализ внешнеэкономически ориентированного рынка республики, в результате которой достигнуто соглашение с Евразийским агентством о проведении международной конференции «Республика Ингушетия — международная кооперация и экспорт» в формате телемоста с бизнесом и уполномоченными структурами сопровождения бизнеса Грузии, Исламской Республики Иран и Республики Беларусь. В ходе телемоста, который намечен на конец августа, планируется организация переговорного процесса в формате B2B (англ. Business to business — «бизнес для бизнеса»), онлайн-встреч в интересах экспортеров Ингушетии. Цель мероприятия — поиск партнеров в интересах потенциальных экспортеров республики.

— Спасибо за беседу. Удачи вам в работе.

— И вам спасибо.