Отмечается, что комиссия российского правительства по законопроектной деятельности уже одобрила данный документ, далее проект поправок будет рассмотрен на заседании кабмина.

Но, рост цен почувствуют не только приверженцы вредных привычек. Так, "Коммерсантъ сообщает, что до конца года ожидается рост тарифов на мобильную связь в среднем на 14%. По его данным, минимальный пакетный тариф мобильной связи в России за первые полгода 2020 года уже подорожал на 8%. Если в начале года минимальный пакет стоил в среднем 270 руб., то через шесть месяцев его цена поднялась до 291 руб., выяснили эксперты.

По мнению некоторых аналитиков, поводом для повышения цен является стагнация в сфере конкуренции: ничего нового операторы предложить не могут, но хотят максимально увеличить доходы.