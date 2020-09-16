Цель — максимальный доход
Коронавирусная инфекция заставляет производителей повышать цены на свою продукцию
СМИ сообщают, что Министерство финансов России подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, в котором предлагается увеличить в 2021 году ставки акциза на сигареты и табачную продукцию на 20%. Подчеркивается, что внеплановое повышение акцизов позволит обеспечить выполнение социальных обязательств государства в условиях роста бюджетных расходов из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с распространением пандемии.
Отмечается, что комиссия российского правительства по законопроектной деятельности уже одобрила данный документ, далее проект поправок будет рассмотрен на заседании кабмина.
Но, рост цен почувствуют не только приверженцы вредных привычек. Так, "Коммерсантъ сообщает, что до конца года ожидается рост тарифов на мобильную связь в среднем на 14%. По его данным, минимальный пакетный тариф мобильной связи в России за первые полгода 2020 года уже подорожал на 8%. Если в начале года минимальный пакет стоил в среднем 270 руб., то через шесть месяцев его цена поднялась до 291 руб., выяснили эксперты.
По мнению некоторых аналитиков, поводом для повышения цен является стагнация в сфере конкуренции: ничего нового операторы предложить не могут, но хотят максимально увеличить доходы.