Открывая заседание, врио председателя правительства Владимир Сластенин напомнил, что за счет развития малого бизнеса может происходить значительное развитие городов и сел.

«Именно потому на этой сфере необходимо делать особый акцент. Проводить подобные встречи, своевременно выявлять ошибки и определять рекомендации по их устранению», — отметил премьер.

Министр экономического развития Лиана Плиева доложила, что по состоянию на 10 января 2020 г. за год в единый реестр субъектов МСП включено 4730 субъектов МСП Ингушетии, что на 9,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

«Положительная динамика числа субъектов МСП говорит не только о том, что люди начинают свой частный бизнес, но и, главным образом, о выходе предпринимателей из тени», — подчеркнула Плиева.

Руководитель республиканского бизнес-инкубатор Рашид Измайлов сообщил о том, что за отчетный период ведомство оказало консультационную поддержку 356 субъектам малого предпринимательства. Из них 224 — по вопросам грантовой поддержки, 21 — по предоставлению офисных помещений, 47 — по бизнес-планированию, 25 — по бухгалтерскому учету и налогообложению, 39 — по подготовке документов для регистрации ИП, ООО и КФХ.

«12 участников молодежного форума «Машук-2019», детальный разбор конкурсных проектов которых проводился в нашем бизнес-инкубаторе, получили грантовую поддержку», — поделился успехом руководитель учреждения.

И. о. гендиректора Агентства инвестиционного развития Ингушетии Радмила Нальгиева сообщила, что в целях повышения инвестпривлекательности региона разрабатывается регламент кадрового обеспечения инвестпроектов, позволяющий закрепить за каждым инвестиционным проектом необходимый состав специалистов как в процессе реализации проекта, при осуществлении строительных работ, так и на перспективу, после ввода объекта в эксплуатацию. Кроме того, агентством организована дискуссионная площадка на тему «Женское предпринимательство как драйвер развития экономики и роста МСП».

«С целью поддержки женского предпринимательства в регионе мы бы хотели рекомендовать администрациям городов и районов региона рассмотреть возможность предоставления помещений под льготные условия женщинам-предпринимателям, а НМК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Ингушетия» — рассмотреть возможность снижения процентной ставки с 6 до 4% при выдаче им микрозаймов», — подытожила Нальгиева.

Из отчета генерального директора некоммерческой микрофинансовой организации «Фонд поддержки предпринимательства Республики Ингушетия» Хаважа Бузуртанова стало известно, что по итогам 2019 года общий объем кредитного портфеля фонда по выданным микрозаймам составляет 260,8 млн рублей. В первом квартале текущего года планируется выдача 20 микрозаймов на общую сумму 23,6 млн рублей.

«С целью популяризации гарантийной поддержки в Ингушетии ведутся переговоры и заключены соглашения с крупными финансовыми и кредитными организациями, такими как АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк», МСП Банк, а также с лизинговыми компаниями — «Росагролизинг», «Газпромбанк Лизинг», «Сбербанк Лизинг», — сообщил руководитель ведомства.

В свою очередь гендиректор АО «Корпорация развития Республики Ингушетия» Жамалей Бузуртанов отметил, что ведомством при координации с Минэкономразвития ведется реализация 5 инвестпроектов, ввод в эксплуатацию которых планируется в текущем году.

«В этом году в регионе появятся: «Птицекомплекс по выращиванию и глубокой переработке мяса индейки, производительностью 10 тыс. 235 тонн в год», «Завод по производству детских санитарно-гигиенических средств «Бест-Бренд», «Лесоперерабатывающий комбинат «Мужичи», «Завод алюминиевых сплавов «РИАЛ», мощностью до 10 тыс. тонн продукции в год», а также будет завершена реализация инвестпроекта «Реконструкция комбината строительных материалов НЕОН». Опасений по срывам реализации проектов нет», — сказал Жамалей Бузуртанов.

В завершение заседания Сластенин подчеркнул, что руководители ведомств должны внимательнее относиться к своей работе.

«Во-первых, подходите качественнее к подготовке будущих предпринимателей и инвесторов при реализации проектов, чтобы они были жизнеспособны. Во-вторых, наращивайте инвестиционную привлекательность региона. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов планирует вывести ряд республиканских объектов на новый уровень. К примеру, придать аэропорту «Магас» статус международного, развить туризм. Без участия инвесторов это невозможно. Поэтому важно идти им навстречу, быстро реагировать на их запросы, предоставляя все необходимые условия. Если нужно, улучшить для этого законодательную базу. В то же время следите за тем, чтобы инвесторы исполняли свои обязательства, чтобы расходная часть на поддержку инвесторов не превышала долю поступлений», — заключил премьер республики.