По информации пресс-службы Южного ГУ Банка России, объем безналичных операций в двух округах вырос по отношению к аналогичному периоду прошлого года почти на 31%. Количество безналичных транзакций по картам составило более 1,4 млрд операций, что также превышает показатели 9 месяцев 2018 года на 47%.

Доля безналичных оплат от общего числа операций по платежным картам составила около 80%, увеличившись на 6,8 процентного пункта. Лидеры по этому показателю — Волгоградская область (84,0%), Краснодарский край (83,7%), Ростовская и Астраханская области (81,8% и 79,7% соответственно).

«Повышение доступности финансовых услуг для жителей и гостей Юга и Северного Кавказа, в том числе, развитие инфраструктуры по приему платежных карт — одно из наших приоритетных направлений. Так, уровень обеспеченности населения платежной инфраструктурой в ЮФО и СКФО за последний год вырос более чем на 19%, при среднероссийском темпе прироста в 12%, — отметил начальник Южного ГУ Банка России Евгений Эберенц. — Но в этой работе важно не гнаться за цифрами, а подходить к решению вопроса комплексно — наращивать эквайринговую сеть не только в крупных городах, но и в небольших станицах и хуторах. На это, в том числе, нацелен наш проект по повышению финансовой доступности на отдаленных, малонаселенных и труднодоступных территориях Юга и Северного Кавказа, который мы реализуем во всех регионах двух округов».

Количество электронных терминалов, используемых для оплаты товаров и услуг, в ЮФО и СКФО превысило 340 тыс. устройств, что больше аналогичного показателя годичной давности на 22,4%. Активнее всего POS-терминальная сеть развивалась в Дагестане, Крыму и Севастополе — темпы прироста составили 81,4%, 57,0% и 47,3% соответственно. Среднероссийский показатель прироста количества POS-терминалов составляет 14,5%. Лидерство по абсолютным показателям развития POS-терминальной сети сохранили Краснодарский край (127 тыс. ед.), Ростовская (66 тыс. ед.) и Волгоградская области (39 тыс. ед.), а также Ставропольский край (38 тыс. ед.). На долю этих регионов приходилось около 80% всех POS-терминалов, установленных на территории ЮФО и СКФО.