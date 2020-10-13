Эти данные озвучили на вебинаре с бизнесменами Юга и Северного Кавказа эксперты Южного ГУ Банка России. Также в качестве спикеров на мероприятии выступили представители центрального аппарата Банка России, ПАО «Московская биржа», АО «Санкт-Петербургская валютная биржа», эмитенты и компании, оказывающие услуги по организации выпуска облигаций.

По информации пресс-службы Южного ГУ Банка России, вебинар для предприятий ЮФО и СКФО прошёл 8 и 9 октября. В интерактивном режиме бизнесменам рассказали о механизмах облигационного займа, его роли в привлечении «длинных» денег и региональной специфике финансового рынка. У предпринимателей была возможность получить ответы на вопросы по теме выпуска и обслуживания облигационного долга, а также об изменениях в законодательстве и существующих мерах государственной поддержки МСП.

«Привлекательность облигационного финансирования сохранилась даже в условиях сложной эпидемиологической обстановки, примерно треть портфеля ЮФО сформирована за счет выпусков первого полугодия 2020 года. Отраслевая структура обращающихся займов вполне отражает региональную специфику ведения бизнеса. Более половины объема корпоративных облигаций выпущено торговыми компаниями, в том числе аграрными, почти треть приходится на строительство, энергетику, логистику, телекоммуникационные услуги, лизинг и другие», — пояснил Александр Гостев, заместитель начальника Южного ГУ Банка России.

Среди участников вебинара прошёл опрос для выявления уровня осведомленности и заинтересованности регионального бизнеса в инструментах облигационного заимствования. По его результатам 77% отметили, что им интересны такие механизмы в перспективе. Однако только 31% участников опроса знакомы с процедурой выпуска облигаций и особенностями их обращения. Таким образом, прошедший вебинар стал особенно полезен для потенциальных эмитентов ЮФО и СКФО, которые намерены привлекать дополнительные средства через выпуск корпоративных облигаций для развития бизнеса.

Южное ГУ Банка России ежегодно проводит подобные мероприятия с целью выстраивания коммуникаций и обсуждения инструментов финансового рынка, способствующих развитию бизнеса и региональной экономики.