Как ИИС может принести выгоду

Ставки депозитов постоянно понижаются и куда выгоднее инвестировать, чтобы состояние умножалось. Поэтому стоит разобраться в том, что такое биржа как работает. Не все знают, что, открыв брокерский счет, параллельно с ним можно открывать и индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), который помогает получить дополнительные привилегии от государства, а соответственно — выгоду. Сделать это можно всего за несколько минут, без особых сложностей. Вы даже можете использовать приложение на мобильном телефоне и начать прямо сейчас.

Предлагаем разобраться в том, как работает индивидуальный инвестиционный счет и узнать акции что это такое. Данная опция в РФ появилась с 2015 года и с того момента количество новых ИИС растет с завидным постоянством. Несмотря на то что каждый человек может открыть только один такой счет, на данный момент их количество уже превысило 3,2 млн. Существуют два типа вычета: «А» и «Б». Вычет «А» подходит тем, кто имеет официальное место работы и получает фиксированный доход с обложением НДФЛ. Этот тип работает по простому принципу — каждый год вы пополняете его и получаете 13% возврата налога на счет суммы. Такой счет можно оформить только на три года. Так, максимальная сумма вычета составляет 52 тыс. рублей в год. Если вам необходима такая сумма, вам нужно будет положить на счет 400 тыс. рублей.

Деньги на ИИС можно просто хранить, как на депозите, а можно вложить в разные финансовые инструменты. Рассчитывается ИИС по итогам года. Каждый новый год вы получаете его вновь только при условии, что ответственно делаете пополнения. Для продления нужно обратиться в налоговую с такими документами:

● форма 3 НДФЛ (декларация по налогу на доходы для физлица);

● форма 2 НДФЛ (справка о доходах, облагаемых налогами по ставке 13%);

● квитанция банка, согласно которой вы провели денежное отчисление;

● договор на открытие ИИС;

● заявление на возврат налога с банковскими реквизитами.

Вычет типа «Б» — это вариант, при котором вы освобождаете себя от налога на доходы. Это для тех, кто получает высокий налог на бирже. Вы открываете ИИС, вкладываете деньги в любые финансовые инструменты, доступные другим вкладчикам, и освобождаетесь от налога на доходы. В этом случае максимальная сумма заработка не ограничена. Для этого вам будет необходима всего лишь справка от налоговой о том, что до этого вы не пользовались счетом типа «А». Однако этот счет также открывается не дольше чем на 3 года.