Инфляция

В регионе уменьшились темпы роста цен

Инфляция на Северном Кавказе в прошлом месяце снизилась

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Годовая инфляция в Северо-Кавказском федеральном округе составила 3,9% в ноябре после 4,0% в октябре.

По информации пресс-службы Южного ГУ Банка России, повышение качества и объема урожая овощей в регионах округа стало основным фактором замедления роста цен на продукты питания. В то же время инфляция на рынке непродовольственных товаров выросла преимущественно из-за ремонта на газонаполнительных станциях.

Продовольственная инфляция

Годовая продовольственная инфляция в СКФО снизилась в ноябре до 4,6% с 5,1% в октябре. Основной вклад в замедление продовольственной годовой инфляции в округе внесло снижение темпов прироста цен на плодоовощную продукцию. Причиной стали рост и лучшее качество урожая в текущем году, что повышает длительность хранения овощей.

«Увеличение посевных площадей сахарной свеклы стало причиной ее рекордного урожая в этом году. Наращивание запасов сахара позволяет сохранить устойчивую динамику цен на Северном Кавказе не только на него, но и на кондитерские изделия», — отметил заместитель начальника Южного ГУ Банка России Александр Гостев.

Непродовольственная инфляция

Непродовольственная годовая инфляция в СКФО составила 2,7% в ноябре после 2,3% в октябре. Это в основном вызвано ростом цен на газовое моторное топливо. Главной причиной стали перебои поставок газа в связи с плановыми профилактическими работами на газонаполнительных станциях в основных регионах-поставщиках.

Инфляция в сфере услуг

Годовая инфляция в сфере услуг в округе в ноябре замедлилась до 4,4% с 4,5% в октябре. Незначительно уменьшились темпы роста цен на услуги воздушного и железнодорожного транспорта под влиянием снижения спроса на междугородние перевозки.

Годовая инфляция в ноябре снизилась в большинстве регионов СКФО. Наименьший уровень инфляции среди регионов округа остается в Республике Северная Осетия (2,7%). Это главным образом объясняется более сдержанным спросом и высокой обеспеченностью отдельными видами продовольственных товаров. Наибольший уровень инфляции в СКФО сохраняется в Кабардино-Балкарской Республике (4,4%) — увеличение годовых темпов прироста цен на услуги и непродовольственные товары обусловлено отложенным переносом издержек начала года.

В целом по России инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировалось. Годовой темп прироста потребительских цен в целом по стране в ноябре снизился до 3,5% с 3,8% в октябре. Банк России снизил прогноз годовой общероссийской инфляции по итогам 2019 года до 2,9-3,2%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в целом по стране составит 3,5-4,0% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем.

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