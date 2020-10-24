Ценовая патология
Годовая инфляция в Ингушетии сохранилась на августовском уровне
В 33 российских регионах по итогам 2018 года инфляция оказалась ниже среднероссийского уровня 4,3 процента, следует из данных Росстата.
Первую пятерку регионов по самому низкому показателю инфляции составили Ингушетия (1,9 процента), Тюменская область (2,4 процента), Якутия (2,7 процента), Сахалинская область (2,8 процента) и Дагестан (также 2,8 процента).
При этом данные Росстата показывают, что в ряде субъектов РФ инфляция по итогам 2018 года существенно превысила средний показатель по стране. Регионами с самым высоким ростом индекса потребительских цен оказались Рязанская область (6 процентов), Курская область (5,7 процента), Крым (5,5 процента), Республика Марий Эл (5,4 процента), а также Липецкая и Московская области (5,3 процента).
Как сообщили газете «Ингушетия» в Минэкономразвития региона, годовая инфляция в сентябре сохранилась на уровне предыдущего месяца, составив 3,8%.
«Данный показатель ниже, чем в целом по Северо-Кавказскому округу (4,1%) и выше общероссийского уровня (3,7%).
Влияние факторов на инфляцию было разнонаправленным. Более ранний сбор некоторых видов плодоовощной продукции с одной стороны, способствовал замедлению ценовой динамики, с другой стороны восстановление потребительской активности содействовало ускорению темпов роста цен на газомоторное топливо», — сказали в министерстве.
Далее, мы более подробно рассмотрим каждый сегмент инфляции в регионе, и причины ее появления.
Продовольственная инфляция
Инфляция в сегменте продовольственных товаров в сентябре снизилась до 4,8% с 5,1% в августе. На продовольственном рынке региона наблюдалось снижение темпов роста цен в годовом выражении на некоторые овощи и фрукты.
Установившаяся сухая погода благоприятно повлияла на ранний сбор овощей, в том числе и картофеля, одной из основных сельхозкультур региона. Благодаря данному фактору, снизились годовые темпы прироста цен по сравнению с августом текущего года на картофель и огурцы. Снижение темпов прироста цен на яблоки стало следствием общего увеличения предложения на рынке региона менее качественной продукции личных подсобных и специализированных хозяйств республики.
Увеличение предложения, вследствие восстановления логистических цепочек после снятия некоторых видов ограничительных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, привело к насыщению рынка и сокращению темпов прироста цен в годовом выражении на куриные яйца.
Непродовольственная инфляция
Годовая непродовольственная инфляция незначительно ускорилась относительно прошлого месяца с 3,6% в августе до 4,0% в сентябре текущего года. Увеличение темпов прироста цен на дизельное и газомоторное топливо наблюдается в условиях восстановления деловой активности и потребительского спроса.
Ограниченное предложение некоторых моделей, вследствие простоя заводов в период пандемии коронавируса, повлияло на рост цен в регионе на новые автомобили отечественного производства.
Инфляция услуг
Сохранение в республике годовой инфляции услуг в сентябре в сравнении с августом текущего года на уровне 0,8%, связано с равноценным действием про- и дезинфляционных факторов. Некоторое ускорение инфляции услуг вызвано повышением платы за обучение студентов, аспирантов и докторантов на договорной основе в ВУЗах региона (в 2019 году стоимость платных образовательных услуг не менялась).
В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки большинство жителей республики не выезжали за пределы региона в период отпусков, что вызвало снижение спроса на авиаперелеты, наряду с наличием высокой конкуренции между авиакомпаниями привело к уменьшению стоимости авиабилетов.
СКФО
Годовая инфляция в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) в сентябре почти не изменилась, увеличившись по сравнению с августом на 0,1 п. п., до 4,1% (в целом по России — 3,7%).
Инфляция в округе формировалась под влиянием разнонаправленных факторов. Снижение урожая некоторых агрокультур на фоне неблагоприятных погодных условий, ослабление рубля стали основными проинфляционными факторами. В качестве дезинфляционных — выступили рост самообеспеченности регионов округа некоторыми продуктами и изменение ценовой политики авиакомпаний.
Показали в стране в целом
Годовая инфляция в целом по России увеличилась на 0,1 п. п., до 3,7%. В ближайшее время повышательное давление на цены может оказывать ослабление рубля. При этом сдержанный спрос, вероятно, будет оказывать дезинфляционное влияние.
По прогнозу Банка России, с учётом проводимой денежно кредитной политики годовая инфляция составит 3,7-4,2% в 2020 году, 3,5-4,0% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.