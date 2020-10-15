Ниже, чем в целом по СКФО
Годовая инфляция в Ингушетии сохранилась на августовском уровне
Годовая инфляция в прошлом месяце в Ингушетии сохранилась на уровне августа, составив 3,8%. Об этом сообщила пресс-служба Отделения-НБ Республика Ингушетия Южного ГУ Банка России.
Данный показатель ниже, чем в целом по Северо-Кавказскому федеральному округу (4,1%) и выше общероссийского уровня (3,7%). Влияние факторов на инфляцию было разнонаправленным. Более ранний сбор некоторых видов плодоовощной продукции, с одной стороны, способствовал замедлению ценовой динамики, с другой стороны — восстановление потребительской активности содействовало ускорению темпов роста цен на газомоторное топливо.
Основные показатели инфляции в% к соответствующему месяцу предыдущего года:
|
|
Март 2020
|
Июнь 2020
|
Июль 2020
|
Август 2020
|
Сентябрь 2020
|
Инфляция
|
2,6
|
3,5
|
3,7
|
3,8
|
3,8
|
Базовая инфляция
|
3,8
|
3,8
|
3,8
|
3,8
|
3,9
|
Продовольственная инфляция, из них:
|
2,9
|
4,8
|
5,1
|
5,1
|
4,8
|
плодоовощная продукция
|
-3,1
|
3,0
|
5,0
|
6,0
|
4,0
|
Непродовольственная инфляция
|
3,6
|
3,3
|
3,4
|
3,6
|
4,0
|
Инфляция в сфере услуг, из них:
|
0,2
|
0,1
|
0,5
|
0,8
|
0,8
|
ЖКХ
|
-0,5
|
-0,5
|
0,9
|
1,3
|
1,3
|
пассажирский транспорт
|
-0,8
|
-1,2
|
-3,0
|
-2,1
|
-3,2
Продовольственная инфляция
Инфляция в сегменте продовольственных товаров в сентябре снизилась до 4,8% с 5,1% в августе. На продовольственном рынке региона наблюдалось снижение темпов роста цен в годовом выражении на некоторые овощи и фрукты. Установившаяся сухая погода благоприятно повлияла на ранний сбор овощей, в том числе и картофеля, одной из основных сельхозкультур региона. Благодаря данному фактору, снизились годовые темпы прироста цен по сравнению с августом текущего года на картофель и огурцы.
Снижение темпов прироста цен на яблоки стало следствием общего увеличения предложения на рынке региона менее качественной продукции личных подсобных и специализированных хозяйств республики. Увеличение предложения, вследствие восстановления логистических цепочек после снятия некоторых видов ограничительных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, привело к насыщению рынка и сокращению темпов прироста цен в годовом выражении на куриные яйца.
Непродовольственная инфляция
Годовая непродовольственная инфляция незначительно ускорилась относительно прошлого месяца с 3,6% в августе до 4,0% в сентябре текущего года. Увеличение темпов прироста цен на дизельное и газомоторное топливо наблюдается в условиях восстановления деловой активности и потребительского спроса.
Ограниченное предложение некоторых моделей, вследствие простоя заводов в период пандемии коронавируса, повлияло на рост цен в регионе на новые автомобили отечественного производства.
Инфляция услуг
Сохранение в республике годовой инфляции услуг в сентябре в сравнении с августом текущего года на уровне 0,8% связано с равноценным действием про- и дезинфляционных факторов. Некоторое ускорение инфляции услуг вызвано повышением платы за обучение студентов, аспирантов и докторантов на договорной основе в вузах региона (в 2019 году стоимость платных образовательных услуг не менялась).
В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки большинство жителей республики не выезжали за пределы региона в период отпусков, что вызвало снижение спроса на авиаперелеты, наряду с наличием высокой конкуренции между авиакомпаниями привело к уменьшению стоимости авиабилетов.
СКФО
Годовая инфляция в Северо-Кавказском федеральном округе в сентябре почти не изменилась, увеличившись по сравнению с августом на 0,1 п. п., до 4,1% (в целом по России — 3,7%).
Инфляция в округе формировалась под влиянием разнонаправленных факторов. Снижение урожая некоторых агрокультур на фоне неблагоприятных погодных условий, ослабление рубля стали основными проинфляционными факторами. В качестве дезинфляционных — выступили рост самообеспеченности регионов округа некоторыми продуктами и изменение ценовой политики авиакомпаний.
РФ
Годовая инфляция в целом по России увеличилась на 0,1 п. п., до 3,7%. В ближайшее время повышательное давление на цены может оказывать ослабление рубля. При этом сдержанный спрос, вероятно, будет оказывать дезинфляционное влияние.
По прогнозу Банка России, с учётом проводимой денежно кредитной политики годовая инфляция составит 3,7-4,2% в 2020 году, 3,5-4,0% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.