Инфляция

Ниже, чем в целом по СКФО

Годовая инфляция в Ингушетии сохранилась на августовском уровне

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Годовая инфляция в прошлом месяце в Ингушетии сохранилась на уровне августа, составив 3,8%. Об этом сообщила пресс-служба Отделения-НБ Республика Ингушетия Южного ГУ Банка России.

Данный показатель ниже, чем в целом по Северо-Кавказскому федеральному округу (4,1%) и выше общероссийского уровня (3,7%). Влияние факторов на инфляцию было разнонаправленным. Более ранний сбор некоторых видов плодоовощной продукции, с одной стороны, способствовал замедлению ценовой динамики, с другой стороны — восстановление потребительской активности содействовало ускорению темпов роста цен на газомоторное топливо.

Основные показатели инфляции в% к соответствующему месяцу предыдущего года:

 

 

Март 2020

Июнь 2020

Июль 2020

Август 2020

Сентябрь 2020

Инфляция

2,6

3,5

3,7

3,8

3,8

Базовая инфляция

3,8

3,8

3,8

3,8

3,9

Продовольственная инфляция, из них:

2,9

4,8

5,1

5,1

4,8

      плодоовощная продукция

-3,1

3,0

5,0

6,0

4,0

Непродовольственная инфляция

3,6

3,3

3,4

3,6

4,0

Инфляция в сфере услуг, из них:

0,2

0,1

0,5

0,8

0,8

      ЖКХ

-0,5

-0,5

0,9

1,3

1,3

      пассажирский транспорт

-0,8

-1,2

-3,0

-2,1

-3,2

Продовольственная инфляция

Инфляция в сегменте продовольственных товаров в сентябре снизилась до 4,8% с 5,1% в августе. На продовольственном рынке региона наблюдалось снижение темпов роста цен в годовом выражении на некоторые овощи и фрукты. Установившаяся сухая погода благоприятно повлияла на ранний сбор овощей, в том числе и картофеля, одной из основных сельхозкультур региона. Благодаря данному фактору, снизились годовые темпы прироста цен по сравнению с августом текущего года на картофель и огурцы.

Снижение темпов прироста цен на яблоки стало следствием общего увеличения предложения на рынке региона менее качественной продукции личных подсобных и специализированных хозяйств республики. Увеличение предложения, вследствие восстановления логистических цепочек после снятия некоторых видов ограничительных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, привело к насыщению рынка и сокращению темпов прироста цен в годовом выражении на куриные яйца.

Непродовольственная инфляция

Годовая непродовольственная инфляция незначительно ускорилась относительно прошлого месяца с 3,6% в августе до 4,0% в сентябре текущего года. Увеличение темпов прироста цен на дизельное и газомоторное топливо наблюдается в условиях восстановления деловой активности и потребительского спроса.

Ограниченное предложение некоторых моделей, вследствие простоя заводов в период пандемии коронавируса, повлияло на рост цен в регионе на новые автомобили отечественного производства.

Инфляция услуг

Сохранение в республике годовой инфляции услуг в сентябре в сравнении с августом текущего года на уровне 0,8% связано с равноценным действием про- и дезинфляционных факторов. Некоторое ускорение инфляции услуг вызвано повышением платы за обучение студентов, аспирантов и докторантов на договорной основе в вузах региона (в 2019 году стоимость платных образовательных услуг не менялась).

В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки большинство жителей республики не выезжали за пределы региона в период отпусков, что вызвало снижение спроса на авиаперелеты, наряду с наличием высокой конкуренции между авиакомпаниями привело к уменьшению стоимости авиабилетов.

СКФО

Годовая инфляция в Северо-Кавказском федеральном округе в сентябре почти не изменилась, увеличившись по сравнению с августом на 0,1 п. п., до 4,1% (в целом по России — 3,7%).

Инфляция в округе формировалась под влиянием разнонаправленных факторов. Снижение урожая некоторых агрокультур на фоне неблагоприятных погодных условий, ослабление рубля стали основными проинфляционными факторами. В качестве дезинфляционных — выступили рост самообеспеченности регионов округа некоторыми продуктами и изменение ценовой политики авиакомпаний.

РФ

Годовая инфляция в целом по России увеличилась на 0,1 п. п., до 3,7%. В ближайшее время повышательное давление на цены может оказывать ослабление рубля. При этом сдержанный спрос, вероятно, будет оказывать дезинфляционное влияние.

По прогнозу Банка России, с учётом проводимой денежно кредитной политики годовая инфляция составит 3,7-4,2% в 2020 году, 3,5-4,0% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

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