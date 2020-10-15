Данный показатель ниже, чем в целом по Северо-Кавказскому федеральному округу (4,1%) и выше общероссийского уровня (3,7%). Влияние факторов на инфляцию было разнонаправленным. Более ранний сбор некоторых видов плодоовощной продукции, с одной стороны, способствовал замедлению ценовой динамики, с другой стороны — восстановление потребительской активности содействовало ускорению темпов роста цен на газомоторное топливо.

Основные показатели инфляции в% к соответствующему месяцу предыдущего года:

Март 2020 Июнь 2020 Июль 2020 Август 2020 Сентябрь 2020 Инфляция 2,6 3,5 3,7 3,8 3,8 Базовая инфляция 3,8 3,8 3,8 3,8 3,9 Продовольственная инфляция, из них: 2,9 4,8 5,1 5,1 4,8 плодоовощная продукция -3,1 3,0 5,0 6,0 4,0 Непродовольственная инфляция 3,6 3,3 3,4 3,6 4,0 Инфляция в сфере услуг, из них: 0,2 0,1 0,5 0,8 0,8 ЖКХ -0,5 -0,5 0,9 1,3 1,3 пассажирский транспорт -0,8 -1,2 -3,0 -2,1 -3,2

Продовольственная инфляция

Инфляция в сегменте продовольственных товаров в сентябре снизилась до 4,8% с 5,1% в августе. На продовольственном рынке региона наблюдалось снижение темпов роста цен в годовом выражении на некоторые овощи и фрукты. Установившаяся сухая погода благоприятно повлияла на ранний сбор овощей, в том числе и картофеля, одной из основных сельхозкультур региона. Благодаря данному фактору, снизились годовые темпы прироста цен по сравнению с августом текущего года на картофель и огурцы.

Снижение темпов прироста цен на яблоки стало следствием общего увеличения предложения на рынке региона менее качественной продукции личных подсобных и специализированных хозяйств республики. Увеличение предложения, вследствие восстановления логистических цепочек после снятия некоторых видов ограничительных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, привело к насыщению рынка и сокращению темпов прироста цен в годовом выражении на куриные яйца.

Непродовольственная инфляция

Годовая непродовольственная инфляция незначительно ускорилась относительно прошлого месяца с 3,6% в августе до 4,0% в сентябре текущего года. Увеличение темпов прироста цен на дизельное и газомоторное топливо наблюдается в условиях восстановления деловой активности и потребительского спроса.

Ограниченное предложение некоторых моделей, вследствие простоя заводов в период пандемии коронавируса, повлияло на рост цен в регионе на новые автомобили отечественного производства.

Инфляция услуг

Сохранение в республике годовой инфляции услуг в сентябре в сравнении с августом текущего года на уровне 0,8% связано с равноценным действием про- и дезинфляционных факторов. Некоторое ускорение инфляции услуг вызвано повышением платы за обучение студентов, аспирантов и докторантов на договорной основе в вузах региона (в 2019 году стоимость платных образовательных услуг не менялась).

В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки большинство жителей республики не выезжали за пределы региона в период отпусков, что вызвало снижение спроса на авиаперелеты, наряду с наличием высокой конкуренции между авиакомпаниями привело к уменьшению стоимости авиабилетов.

СКФО

Годовая инфляция в Северо-Кавказском федеральном округе в сентябре почти не изменилась, увеличившись по сравнению с августом на 0,1 п. п., до 4,1% (в целом по России — 3,7%).

Инфляция в округе формировалась под влиянием разнонаправленных факторов. Снижение урожая некоторых агрокультур на фоне неблагоприятных погодных условий, ослабление рубля стали основными проинфляционными факторами. В качестве дезинфляционных — выступили рост самообеспеченности регионов округа некоторыми продуктами и изменение ценовой политики авиакомпаний.

РФ

Годовая инфляция в целом по России увеличилась на 0,1 п. п., до 3,7%. В ближайшее время повышательное давление на цены может оказывать ослабление рубля. При этом сдержанный спрос, вероятно, будет оказывать дезинфляционное влияние.

По прогнозу Банка России, с учётом проводимой денежно кредитной политики годовая инфляция составит 3,7-4,2% в 2020 году, 3,5-4,0% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.