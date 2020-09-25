Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Отделения-НБ Республика Ингушетия Южного ГУ Банка России, на текущую динамику оказали влияние рост спроса на услуги внутреннего туризма, индексация тарифов на газ, ослабление рубля и сокращение предложения на рынке отдельных непродовольственных товаров, а также рост оптовых цен на топливном рынке.

Годовая инфляция на продовольственные товары в регионе в августе по сравнению с июлем 2020 года не изменилась, составив 5,1%. В результате снижения урожая овощей открытого грунта из-за неблагоприятных погодных условий и исчерпания прошлогодних запасов увеличились годовые темпы прироста цен на капусту, огурцы и картофель. Участившиеся после снятия карантинных мер свадебные мероприятия в регионе способствовали росту потребительского спроса и, соответственно, цен на некоторые виды мясной продукции.

Сдерживало продовольственную инфляцию замедление годовых темпов роста цен на сливочное масло в условиях снижения влияния фактора сокращения в августе 2019 года числа поставщиков в регионе из-за снижения экономической выгоды производства. Замедление годовых темпов роста цен на яйца и молочную продукцию связано с избытком предложения на местном рынке при одновременном сокращении спроса в условиях снижения доходов населения и роста производства такой продукции в подсобных хозяйствах.

Годовая непродовольственная инфляция в августе 2020 года выросла до 3,6% с 3,4% в июле. Рост оптовых цен на товарно-сырьевом рынке в период снятия карантинных мер ускорил темпы роста цен на бензин и дизельное топливо. На фоне сохраняющейся сложной эпидемиологической обстановки продолжилось ускорение роста цен на медикаменты и дезинфицирующие средства. Из-за ослабления рубля и сокращения предложения по причине сохранения логистических проблем ускорились темпы прироста цен на обувь.

Годовая инфляция услуг, несмотря на повышение с 0,5% в июле до 0,8% в августе, продолжила оставаться одной из самых низких в округе. Отмеченная динамика фактически была обусловлена повышением в августе текущего года тарифов на газоснабжение. В августе 2020 года в условиях повышения потребительского спроса на услуги внутреннего туризма ускорился рост цен на железнодорожный транспорт.