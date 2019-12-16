Документ о сотрудничестве между Федеральной антимонопольной службой и правительством региона подписан для объединения усилий в защите конкуренции и, как следствие, экономики республики в целом.

Стороны договорились о взаимодействии в создании условий для эффективного функционирования товарных рынков, реализации государственной политики по развитию конкуренции в регионе, повышении инвестиционной активности.

Совещание в Магасе было посвящено вопросам утверждения ключевых показателей развития и утверждения планов конкуренции в республике.

Глава региона отметил значимость развития конкуренции в республике и соглашения между ФАС России и правительством о взаимодействии в данном направлении работы.

«Нарушение антимонопольного законодательства, как оценивает это явление президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин — преступление, которое сравнимо с государственной изменой. Глава государства считает, что ограничение конкуренции наносит колоссальный ущерб экономике, и без решения задач в этой сфере мы не сможем двинуться вперед», — сказал Калиматов.

В свою очередь Доценко подчеркнул, что Ингушетия у ведомства на хорошем счету, отметив улучшение показателей региона в рейтинге субъектов России по уровню развития конкуренции.

«Проблема конкуренции в стране стоит остро, в том числе и в Ингушетии. В 2018 году мы подписывали соглашение совместно с республикой о развитии конкуренции по выполнению национального плана. За это время должны были произойти некоторые изменения, должны были быть выбраны рынки, на которых развивается, в первую очередь, конкуренция в республике, должны были быть определены показатели. По каждому из этих пунктов, как мы считаем, должен возникнуть план работы», — отметил заместитель руководителя ФАС.

Доценко выразил готовность оказать помощь, чтобы в следующем году можно было выполнить те показатели, которые наметили.