Причиной снижения показателей аналитики назвали принятые из-за коронавируса карантинные меры и экономическую ситуацию в стране. В частности, серьезные ограничения были введены в наиболее активных по кредитам регионах. Они привели и к снижению средней суммы ипотеки в России.

Своим экспертным мнением по поводу снижения выдачи ипотечных кредитов с газетой «Ингушетия» поделилась кандидат экономических наук, декан факультета экономики, управления и права Северо-Кавказского института РАНХиГС Оксана Ступникова:

— Отказ государства от модели патернализма и необходимость населения самостоятельно обеспечивать себя жильем привели к появлению в условиях рыночной экономики такой категории, как «ипотечное кредитование», которое стало одним из активно развивающихся сегментов финансового рынка.

Все это, а также активная миграция работающего населения только обусловили рост потребности в жилье. Поэтому рынок жилищного кредитования из года в год устойчиво набирает обороты. По состоянию на 1 апреля 2020 г. годовой темп прироста составил 36,3%, количество выданных кредитов выросло на 122411 единиц.

Тем не менее, Объединенное кредитное бюро опубликовало данные, в которых в апреле 2020 г. объемы выданной ипотеки в РФ упали почти на 40%. Особо хотелось бы отметить, что больше всего это затронуло регионы, входящие в тройку лидеров по заболеваемости COVID-19: Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. Именно в этих регионах сосредоточено более 60% зараженных новой коронавирусной инфекцией. Очевидно, что рынок ипотеки «просел» сильнее именно в тех субъектах РФ, где режим ограничительных мер был строже.

Распространение пандемии коронавируса в России и ограничительные меры, принятые для борьбы с ней, привели к тому, что россияне перестали быть уверенными в завтрашнем дне и стали отказываться от крупных займов на длительный период времени, предпочитая экономить и откладывать на завтрашний день.

Более того, приобретение жилья требует личного осмотра недвижимости, что в условиях ограничительных мер весьма проблематично. Само оформление сделки также занимает длительный период времени, и многие из них начали оформляться еще до пандемии, а сегодня рынок ипотеки замер.

Чтобы стабилизировать ситуацию, ЦБ РФ перешел к мягкой денежно-кредитной политике и с 27 апреля 2020 г. понизил ставку рефинансирования с 6% до 5,5%. А ведь именно ключевая ставка является ориентиром для коммерческих банков по установлению ставок по кредитам, в том числе и ипотечным.

Также государство запустило программу господдержки ипотеки под 6,5%. Выдача первых кредитов началась 20 апреля, и по состоянию на 21 мая банками получено 84,5 тыс. заявок, из которых одобрили уже более 58 тыс.

Таким образом, предпринятые меры способны оживить рынок ипотечного кредитования, но его развитие зависит от скорости снятия карантинных мер, реальных доходов населения и уверенности населения страны в завтрашнем дне.