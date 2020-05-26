Премьер отметил, что организации и ИП, которые безвозмездно передают медучреждениям или социально ориентированным НКО имущество для диагностики и лечения коронавируса, смогут записывать затраченные на них средства в статью расходов. Таким образом, будет уменьшена база для исчисления налога на прибыль.

«Мы также освободим от налога на доходы физлиц стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку, которая установлена для социальных работников», — сказал премьер.

От уплаты налогов и страховых взносов за второй квартал текущего года освободят ИП, МСП в наиболее пострадавших от эпидемиологического карантина отраслях экономики, а также СОНКО.

Своим экспертным мнением по этой теме с газетой «Ингушетия» поделилась директор центра дополнительного образования Северо-Кавказского института РАНХиГС, кандидат политических наук Екатерина Агеева:

— Малый и средний бизнес и некоммерческие организации в последнее время стали «уравнивать». Это происходит, например, при возможности участия в закупках для государственных и муниципальных нужд.

В настоящее время некоторые формы поддержки МСП и НКО оказались одинаковыми в рамках снижения последствий пандемии для экономики. С одной стороны, государство тем самым дает понять, что НКО становятся равноправными субъектами правовых и хозяйственных отношений, с другой стороны, на мой взгляд, и стартовые условия создания и сама цель работы предприятий МСП и НКО, особенно социально ориентированных НКО, принципиально разные.

Освобождение от налогов и взносов на недолгий период времени, возможно, и является оправданной мерой, но нецелесообразной стратегически. В перспективе необходимо пересмотреть налоговые ставки и сделать их различными для разных категорий хозяйствующих субъектов, систему поддержки НКО и МСП сделать максимально прозрачной, при разработке государственных и муниципальных программ и включении в них в качестве исполнителей социально ориентированных НКО формулировать выполнимые условия реализации программных мероприятий. Для организаций МСП важнее обеспечить возможность льготного кредитования и поддержки, например, посредством гарантийного фонда.