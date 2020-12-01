Закри Заудинович Ярижев родился в трудолюбивой семье. Отец Заудин работал в УБР (управление буровых работ), а мама Сахар воспитывала детей. Закри было шесть лет, когда он остался без матери. Как и любой другой мальчишка, он мечтал, что, повзрослев, будет работать и помогать отцу и семье. Так, впрочем, и случилось, но помогает он сегодня не одной, а десяткам семей.

Однажды, собираясь на свадьбу родственника, юноша и не думал, что его визит станет причиной для его собственной свадьбы. Увидев скромную, красивую девушку Хаву, Закри решил, даст Аллах, что женится на ней. Позже Закри с Хавой поженились и воспитали двух прекрасных сыновей и дочь.

Привыкший к труду, Закри в 2001 году решает открыть своё дело. Всякое начало бывает тяжелым, но несмотря ни на что, он начинает действовать: закупает скот, приобретает оборудование, открывает пару магазинов. Но только ему и его семье известно, сколько сил, терпения, труда и денег они вложили в это дело, которое называют коротким словом — «бизнес»!

Первый успех — это открытие собственного магазина в Малгобеке, затем второй, третий, в которых есть большой выбор сладостей, хлебобулочных изделий, молочных продуктов, и где всегда можно купить свежее мясо в широком ассортименте. Здесь и говядина, и фарш, и мясо курицы, баранина, грудинки, курдюк, печень, холодец, готовые красиво нарезанные стейки, профессионально замаринованное мясо для мангала, полуфабрикаты собственного производства (колбаса, сосиски, ветчина) и многое другое. И все это по умеренной цене. А уж какой он, этот Ярижевский продукт, знают не только в республике, но и на Северном Кавказе. А способствовала известности ежегодная всероссийская выставка «Золотая осень», где продукция Ярижева периодически занимала призовые места, получала награды как самая вкусная и востребованная.

В народе говорят, нет такой профессии — хороший человек. А вот у Закри есть — он и хороший человек, и хороший семьянин, щедрый предприниматель. Если он видит, что горе пришло в дом людей, он может уступить в цене, дать скотину в долг. Предприниматель лелеет мечту, что когда-нибудь расширит свою деятельность. Есть планы открыть мясные лавки, магазины в каждом районе республики и надежда на помощь от государства.

Стоит отметить благотворительную деятельность Ярижева. Ежегодно он помогает детским садам и школам‚ в месяц Рамадан раздаёт милостыню малоимущим семьям, учащимся медресе, помогает проводить мероприятия, и ни один новогодний праздник не проходит, чтобы он не порадовал детишек подарками. Вот и на этот раз как минимум 500 подарков они получат в преддверии Нового года. Добрые дела во все времена не знали ни предела, ни границ.

Эсет Гелисханова