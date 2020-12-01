Бизнес

Люди труда

Добрые дела не знают ни предела, ни границ

0
Закри Ярижев

«Рога и копыта». Слова эти сами по себе вызывают интерес и даже улыбку, когда вспоминаешь бессмертное произведение Ильфа и Петрова «Золотой теленок». Но именно так и решил назвать свое предприятие Закри Ярижев.

Закри Заудинович Ярижев родился в трудолюбивой семье. Отец Заудин работал в УБР (управление буровых работ), а мама Сахар воспитывала детей. Закри было шесть лет, когда он остался без матери. Как и любой другой мальчишка, он мечтал, что, повзрослев, будет работать и помогать отцу и семье. Так, впрочем, и случилось, но помогает он сегодня не одной, а десяткам семей.

Однажды, собираясь на свадьбу родственника, юноша и не думал, что его визит станет причиной для его собственной свадьбы. Увидев скромную, красивую девушку Хаву, Закри решил, даст Аллах, что женится на ней. Позже Закри с Хавой поженились и воспитали двух прекрасных сыновей и дочь.

Привыкший к труду, Закри в 2001 году решает открыть своё дело. Всякое начало бывает тяжелым, но несмотря ни на что, он начинает действовать: закупает скот, приобретает оборудование, открывает пару магазинов. Но только ему и его семье известно, сколько сил, терпения, труда и денег они вложили в это дело, которое называют коротким словом — «бизнес»!

Первый успех — это открытие собственного магазина в Малгобеке, затем второй, третий, в которых есть большой выбор сладостей, хлебобулочных изделий, молочных продуктов, и где всегда можно купить свежее мясо в широком ассортименте. Здесь и говядина, и фарш, и мясо курицы, баранина, грудинки, курдюк, печень, холодец, готовые красиво нарезанные стейки, профессионально замаринованное мясо для мангала, полуфабрикаты собственного производства (колбаса, сосиски, ветчина) и многое другое. И все это по умеренной цене. А уж какой он, этот Ярижевский продукт, знают не только в республике, но и на Северном Кавказе. А способствовала известности ежегодная всероссийская выставка «Золотая осень», где продукция Ярижева периодически занимала призовые места, получала награды как самая вкусная и востребованная.

В народе говорят, нет такой профессии — хороший человек. А вот у Закри есть — он и хороший человек, и хороший семьянин, щедрый предприниматель. Если он видит, что горе пришло в дом людей, он может уступить в цене, дать скотину в долг. Предприниматель лелеет мечту, что когда-нибудь расширит свою деятельность. Есть планы открыть мясные лавки, магазины в каждом районе республики и надежда на помощь от государства.

Стоит отметить благотворительную деятельность Ярижева. Ежегодно он помогает детским садам и школам‚ в месяц Рамадан раздаёт милостыню малоимущим семьям, учащимся медресе, помогает проводить мероприятия, и ни один новогодний праздник не проходит, чтобы он не порадовал детишек подарками. Вот и на этот раз как минимум 500 подарков они получат в преддверии Нового года. Добрые дела во все времена не знали ни предела, ни границ.

Эсет Гелисханова

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Тысячи учащихся обучаются на новых инновационных площадках в Ингушетии
Дом культуры сельского поселения Вежарий-Юрт стал для его жителей настоящим центром культурно-досуговой деятельности
Прием граждан в Ингушетии 14 декабря будет проводиться с соблюдением мер безопасности
Жителей Ингушетии приглашают проголосовать за лучшее мероприятие в рамках Года памяти и славы
Минприроды Ингушетии рассмотрело за ноябрь 8 обращений граждан, поступивших через систему «Инцидент-менеджмент»
В Ингушетии пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню Героев Отечества
Неизвестные похитили водителя «Приоры» в Назрани
Заочно арестованы два фигуранта дела о покушении на главу ЦПЭ МВД по Ингушетии Эльджаркиева
30 семьям вынужденных переселенцев из Чечни и Северной Осетии вручили жилищные сертификаты в Ингушетии
Правительство России расширит грантовую поддержку производителям сельхозпродукции
В Ингушетии за сутки умерло два пациента, Covid-19 подтвержден у 83 человек

Главное

Яндекс.Метрика

 