Мечтать не вредно
Четверть россиян хотели бы накопить для безбедной жизни в старости больше 20 млн рублей
Опрос негосударственного пенсионного фонда Сбербанка и «Рамблера» показал, что почти 20% россиян намерены накопить от 5 млн рублей до $10 млн к пенсии для безбедной жизни в старости.
По данным проведенного исследования, каждый четвертый россиянин (27%) убежден, что для нормальной жизни в старости ему необходимо накопить к моменту выхода на пенсию от 20 до 50 миллионов рублей. Эта сумма позволит людям обеспечить себе нормальное питание, достойный уровень медицины, качественное содержание собственного жилья и возможность путешествовать.
Для 22% респондентов «на пенсию» необходимо дополнительно накопить от 5 до 10 млн рублей, чтобы не отказывать себе во всем. Еще 14% опрошенных заявили, что для достойной жизни в старости им надо накопить на счету $1 млн, а 18% — $10 млн (это около 750 млн руб. по нынешнему курсу).
В опросе, проведенном с 28 января по 1 февраля, приняли участие 2395 человек старше 18 лет.
Напомним, что средний размер пенсии в России в прошлом году составил 16400 рублей в месяц.