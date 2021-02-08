Мечтать не вредно

Четверть россиян хотели бы накопить для безбедной жизни в старости больше 20 млн рублей

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Опрос негосударственного пенсионного фонда Сбербанка и «Рамблера» показал, что почти 20% россиян намерены накопить от 5 млн рублей до $10 млн к пенсии для безбедной жизни в старости.

По данным проведенного исследования, каждый четвертый россиянин (27%) убежден, что для нормальной жизни в старости ему необходимо накопить к моменту выхода на пенсию от 20 до 50 миллионов рублей. Эта сумма позволит людям обеспечить себе нормальное питание, достойный уровень медицины, качественное содержание собственного жилья и возможность путешествовать.

Для 22% респондентов «на пенсию» необходимо дополнительно накопить от 5 до 10 млн рублей, чтобы не отказывать себе во всем. Еще 14% опрошенных заявили, что для достойной жизни в старости им надо накопить на счету $1 млн, а 18% — $10 млн (это около 750 млн руб. по нынешнему курсу).

В опросе, проведенном с 28 января по 1 февраля, приняли участие 2395 человек старше 18 лет.

Напомним, что средний размер пенсии в России в прошлом году составил 16400 рублей в месяц.

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