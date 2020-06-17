В своем докладе Юрий Чайка сообщил об итогах первых месяцев своей работы на территории округа, сообщает пресс-служба полпредства.

Как было озвучено, в ходе неоднократных рабочих встреч с премьер-министром России Михаилом Мишустиным были скоординированы направления основных усилий, определен порядок взаимодействия с членами правительства и руководителями профильных министерств.

По результатам встреч с членами правительства и руководством ПАО «Сбербанк» и ПАО «Ростелеком» были достигнуты договоренности об участии Северо-Кавказского федерального округа в качестве «пилотного» во всех наиболее значимых проектах, реализуемых Минкомсвязи России.

Например, речь идет о создании двух центров управления регионами по образцу аналогичного центра в Московской области. Сформированы «цифровые команды» в субъектах округа и подготовлено проведение их тестирования в порядке, предусмотренном для заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти.

«Широкое внедрение технологий «цифровизации» позволит ускорить процессы социально-экономического развития и обеспечит открытость принимаемых управленческих решений, снижая риски коррупционных проявлений. В этих целях проведены переговоры с руководством Росфинмониторинга и Казначейства России, сформированы единые подходы по мониторингу и противодействию незаконным финансовым операциям, а также по координации проведения контрольных мероприятий, в первую очередь, при расходовании государственных средств», — подчеркнул Юрий Чайка.

Вместе с тем, по словам полпреда, на Северном Кавказе продолжают сохраняться долговременные проблемы, которые ведут к существенному отставанию основных показателей развития субъектов округа от среднероссийского уровня.

В первую очередь, это безработица. В СКФО фиксируется самый высокий уровень среди федеральных округов — 12,2% (по России — 5,0%).

Во-вторых, — неблагополучная ситуация с уровнем доходов населения. На начало 2020 года денежные доходы и потребительские расходы в расчете на душу населения сформировались на уровне ниже среднероссийского на 26 и 22 процента соответственно. Низкий уровень денежных доходов населения обусловлен низким размером заработной платы.

По данным Росстата в марте 2020 г. среднемесячная заработная плата одного работника составляла 58,6% от среднероссийского показателя. Следствием является низкая платежеспособность населения, образующая высокую задолженность по различного рода платежам и, в первую очередь, за жилищно-коммунальные услуги.

Так, например, задолженность населения за потребленные электроэнергию и газ на 1 апреля текущего года составила более 12 и 71 млрд рублей соответственно.

Совместно с руководителями «Газпрома» и «Россетей» прорабатываются предложения о реализации мер, направленных на снижение задолженности.

В-третьих, — имеется ряд накопленных проблем в реальном секторе экономики.

Показатели консолидированных бюджетов субъектов округа стабильно демонстрируют низкий уровень самообеспеченности. Валовый региональный продукт в пересчете на душу населения более чем в 2,9 раза ниже среднероссийского. Без активной инвестиционной деятельности невозможно обеспечить рост валового регионального продукта. В предыдущие годы, объем инвестиций в основной капитал на душу населения более чем в 2 раза отставал от среднероссийского показателя.

«Указанные проблемы являлись предметом рассмотрения оперативного совещания Совета Безопасности Российской Федерации в апреле текущего года. По результатам совещания были приняты комплексные, масштабные решения, направленные на выработку и скорейшую реализацию мер по улучшению социально-экономической и общественно-политической ситуации в округе.

Населению важно видеть быстрые и реальные сдвиги в развитии экономики, поэтому нами предпринимаются активные меры по привлечению инвесторов в субъекты округа в различных сегментах экономики.

Во взаимодействии с руководителями «Газпрома», «Россетей», «Сбербанка» и «Ростелекома» проработаны вопросы реализации на территории субъектов округа ряда инвестиционных проектов, в том числе «Умный город», «Энергоэффективные технологии», «Разметка данных» и ряда других, направленных на обеспечение социально-экономического развития субъектов округа и его инфраструктурное развитие.

Несмотря на ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции, все ранее достигнутые договоренности по социально-экономическому развитию и реализации инвестиционных проектов сохранили свою силу. Работа по указанным вопросам будет продолжена, и это позволит уже в ближайшее время получить конкретные результаты, чтобы наши граждане как можно скорее ощутили реальное улучшение качества жизни.

Вместе с тем немаловажное значение в развитии округа составляют и вопросы среднесрочного и долгосрочного планирования.

Счетная палата Российской Федерации по данному направлению разработала и реализовала мощный инструмент взаимодействия. В качестве яркого примера такой деятельности приведу стратегическую сессию «О приоритетах развития Северного Кавказа», состоявшуюся по нашей совместной с Алексеем Леонидовичем Кудриным инициативе.

В ходе проведенной сессии обсуждались вопросы совершенствования государственного управления на Северном Кавказе, задачи развития, проблемы и пути их решения. Такой формат получил положительный отклик у участников сессии. Было принято решение продолжить эту работу и тиражировать опыта в субъектах округа.

Одновременно представляется целесообразным при актуализации Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года учесть цели и целевые показатели, предусмотренные Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», а также положения разработанного Правительством Российской Федерации общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в ней.

Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе, Правительство Российской Федерации, главы и органы исполнительной власти субъектов округа всегда совместно решали задачи по развитию сфер общественной жизни округа.

Такой подход должен сохраняться и впредь.

Только командная работа позволит обеспечить решение всех прорывных задач развития, определенных главой государства», — обозначил свою позицию Юрий Чайка.