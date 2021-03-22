Как сообщил Банк России, на ускорение инфляции в регионе повлияли в основном временные факторы федерального характера, такие как рост мировых цен на отдельные виды продовольствия, ослабление рубля, повышение потребительского спроса на некоторые непродовольственные товары, а также увеличение акцизов на бензин.

Продовольственные товары

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары увеличился на 0,8 п. п. и составил 9,0%. Основная причина — динамика цен на овощную продукцию. Снижение объемов и качества урожая отдельных видов овощей в 2020 году повлияло на более раннее исчерпание их запасов и, соответственно, на рост цен.

В связи с увеличением затрат производителей из-за удорожания зернового сырья для кормов, а также ветеринарных препаратов для птицы на фоне произошедшего в предыдущие месяцы ослабления рубля ускорился рост цен на яйца.

На фоне роста мировых и внутренних цен на зерновые культуры увеличилась себестоимость продукции хлебопекарных предприятий, что привело к ускорению годовых темпов прироста цен на отдельные сорта хлеба и выпечки.

Непродовольственные товары

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары увеличился в феврале до 4,7% после 4,2% в январе.

Увеличение акцизов привело к некоторому повышению годового темпа прироста цен на бензин.

В результате произошедшего ранее ослабления рубля и повышения издержек увеличились годовые темпы прироста цен на мебель, одежду, обувь и легковые автомобили отечественного производства. На удорожании последних также сказался сохраняющийся повышенный спрос, поддержку которому оказывало снижение процентных ставок по автокредитам.

Услуги

Годовой прирост цен на услуги в феврале 2021 года ускорился до 1,4% после 1,2% в январе.

Рост пассажиропотока в условиях улучшения эпидемической ситуации в регионах страны и возобновления очного обучения для студентов иногородних вузов обусловил замедление снижения годовых приростов цен на авиабилеты и проезд на железнодорожном транспорте.

Инфляция в Северо-Кавказском федеральном округе и России

Годовая инфляция в Северо-Кавказском федеральном округе в феврале 2021 года возросла на 0,9 п. п., до 7,3%, что выше показателя в целом по России — 5,7%. Увеличение инфляции в округе в большей мере было обусловлено действием федеральных факторов: расширением спроса наряду с сохраняющимся давлением со стороны издержек, а также временным ухудшением эпизоотической ситуации. Кроме того, проинфляционное влияние на цены оказала индексация тарифов некоторых жилищно-коммунальных услуг в отдельных регионах округа.

Ускорение инфляции в СКФО превышает общероссийскую динамику (рост на 0,5 п. п.) за счет более высокой доли в потребительской корзине населения продовольственных товаров, стоимость которых росла быстрее, чем на другие товары и услуги.

В феврале 2021 года в целом по России продолжилось повышение годовой инфляции, на что влияло дальнейшее расширение потребительского спроса наряду с сохраняющимся давлением со стороны издержек. Значимый дополнительный вклад в рост цен внесло временное ухудшение эпизоотической ситуации. Годовая инфляция составила 5,7%, что указывает на более высокую траекторию роста цен в первом квартале текущего года (с поправкой на сезонность), чем предполагает прогноз Банка России, опубликованный в последнем выпуске Доклада о денежно-кредитной политике.

Показатели, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, находятся значимо выше 4% в годовом выражении. Дальнейшая траектория инфляции будет определяться сроками исчерпания действия проинфляционных факторов и снижения инфляционных ожиданий. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели Банка России вблизи 4% в первой половине 2022 года и будет находиться на этом уровне в дальнейшем.