Единороссы Ингушетии 23 октября проведут прием участников СВО и их семей 

Заявители смогут получить консультации по широкому кругу правовых вопросов: оформление льгот, выплат и компенсаций, получение удостоверения ветерана боевых действий, восстановление документов, подготовка заявлений и других юридических бумаг, иные правовые темы.

Мероприятие организует Региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Магасе вместе с местными общественными приемными.

Для участия необходима предварительная запись по телефонам: 8 (8732) 26-88-34, 8 (928) 092-50-02. Также: в социальной сети «ВКонтакте» — vk.com/erpomogaet06 и Telegram — @erpomogaet06.

В столице республики прием пройдет по адресу: проспект Идриса Зязикова, д. 23/4.