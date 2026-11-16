Единое пособие в 2026 году оформили более 37 тысяч семей Ингушетии

С этого года повышен минимальный порог дохода, позволяющий рассчитывать на господдержку: вместо прежних четырех, он составляет 8 МРОТ, что эквивалентно 216 744 рублям (8 × 27 093 рубля). Это означает, что каждый трудоспособный член семьи должен иметь годовой доход не ниже этой суммы, чтобы семья могла претендовать на пособие.

Также с 2026 года при расчете минимального дохода учитываются пенсионные выплаты. Если кто-то из членов семьи получает пенсию по старости, инвалидности или потере кормильца, это смягчает или полностью освобождает данного человека от требования по доходу в размере 8 МРОТ. Кроме того, в доходах семьи теперь не учитывается единовременная материальная помощь, выплачиваемая работодателями работникам при рождении или усыновлении ребенка.

Изменения коснулись и порядка учета алиментов: для заявителей, не имеющих судебного решения, минимальный размер алиментов при расчете доходов семьи теперь исчисляется исходя из средней зарплаты в регионе, а не минимальной, как было ранее.

«С нового года право на единое пособие также сохраняется для многодетных семей, чей доход превышает прожиточный минимум не более чем на 10%, если они ранее были получателями этой меры поддержки», — отметил управляющий Отделением СФР по республике Зубейр Евлоев.

Подробные правила назначения единого пособия доступны на официальном сайте СФР. Если возникли вопросы, граждане могут обратиться к специалистам регионального Отделения Социального фонда России, позвонив по номеру единого контакт-центра: 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный).