Духовно-просветительская викторина «Знатоки ислама» прошла в Ингушетии 

В Ресурсном центре добровольчества прошла викторина «Знатоки ислама», собравшая школьников до 14 лет со всей республики, сообщили газете «Ингушетия» в региональном комитете по делам молодежи.
Организатором мероприятия выступило НКО развития культуры, туризма и спорта «Ерриг Шоу» при поддержке КДМ и Минспорта республики. За победу боролись 9 муниципальных команд, которым предстояло пройти три испытания: блиц-опрос, тур «Знатоки» и конкурс чтецов Священного Корана.
В последнем этапе оценивались не только знание текста, но и правильность махраджа и таджвида.
Все участники викторины получили памятные подарки, победителям же вручили ценные призы и сертификаты. Отдельную благодарность организаторы выразили волонтерам, обеспечившим комфортную атмосферу и решение организационных вопросов.