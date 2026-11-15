Духовно-просветительская викторина «Знатоки ислама» прошла в Ингушетии 

Организатором мероприятия выступило НКО развития культуры, туризма и спорта «Ерриг Шоу» при поддержке КДМ и Минспорта республики. За победу боролись 9 муниципальных команд, которым предстояло пройти три испытания: блиц-опрос, тур «Знатоки» и конкурс чтецов Священного Корана.

В последнем этапе оценивались не только знание текста, но и правильность махраджа и таджвида.

Все участники викторины получили памятные подарки, победителям же вручили ценные призы и сертификаты. Отдельную благодарность организаторы выразили волонтерам, обеспечившим комфортную атмосферу и решение организационных вопросов.