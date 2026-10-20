Дополнительные меры поддержки военнослужащих обсудили в Ингушетии

По информации, предоставленной газете «Ингушетия» в пресс-службе фонда, участники обсудили вопросы взаимодействия в целях поддержки ветеранов боевых действий и семей погибших военнослужащих.

Во встрече приняли участие председатель регионального отделения «Союза ветеранов спецназа ГРУ» Мурад Белхароев и его заместитель Бекхан Муружев. Основное внимание было уделено координации совместной работы по реализации государственных гарантий для ветеранов и родственников бойцов.

Стороны также рассмотрели возможности расширения сотрудничества в организации реабилитации и санаторно-курортного лечения ветеранов специальной военной операции, получивших ранения, привлечении ветеранов спецподразделений к занятиям по начальной военной подготовке и наставнической работе с молодёжью. Кроме того, обсуждалась реализация историко-мемориальных инициатив по увековечению памяти участников боевых действий.

«По итогам встречи стороны договорились подготовить совместный план мероприятий и заключить соглашение о взаимодействии», — подытожил собеседник.