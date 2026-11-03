Для школьников села Плиево Ингушетии провели урок электробезопасности 

Слушателями лекции стали 38 учеников восьмых классов. Инженер производственно-технической службы «Ингушэнерго» Хусейн Ведзижев разобрал с ребятами базовые правила поведения вблизи энергообъектов и безопасного обращения с электроприборами в быту.

Он также напомнил, как правильно вести себя во время грозы, почему нельзя разжигать костры и ловить рыбу возле линий электропередачи, тушить загоревшуюся проводку водой, заходить на территорию трансформаторных подстанций и приближаться к оборванному проводу ближе, чем на 10 метров, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе организации.

Для закрепления знаний представитель филиала познакомил детей с проектом компании «Россети» в социальной сети «ВКонтакте» — сообществом Маши Лампочкиной, которая в доступной и игровой форме учит правильному обращению с электричеством.

Отдельный блок урока посвятили «умному» энергопотреблению. Школьники узнали, что эффективное использование электричества помогает снизить расходы, сохранить природные ресурсы и продлить срок службы бытовой техники. Дети решали ситуационные задачи и составили практический список советов, которые помогут бережнее расходовать электроэнергию в школе и дома.

«Такие встречи закладывают основы культуры безопасного и бережного отношения к электричеству со школьной скамьи — это залог безопасности наших детей. Мы искренне благодарны энергетикам „Ингушэнерго“ за полезное и увлекательное мероприятие. Специалистам удалось перевести сложные технические правила на понятный язык, а интерактивный формат разбора ситуаций помог ребятам усвоить важные правила», — отметил директор школы Тайсун Катиев.