Для родителей ветерана СВО из Ингушетии организовали поездку в санаторий

Как проинформировали газету «Ингушетия» в пресс-службе фонда, социальный координатор Магомедбашир Гапархоев помог подготовить необходимые документы, а также скоординировал вопросы оформления направления и организации поездки. В настоящее время родители ветерана проходят курс реабилитации.

«Филиал фонда продолжает оказывать поддержку ветеранам специальной военной операции и их семьям, содействуя в получении необходимой медицинской и социальной помощи», — подчеркнул собеседник.