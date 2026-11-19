Как сообщил в своем Telegram-канале Глава республики, на эти цели первоначально было предусмотрено более 48 млн рублей. Однако из-за роста цен на недвижимость и нехватки подходящих малогабаритных квартир этих средств оказалось недостаточно.

«Поэтому принял решение дополнительно выделить из республиканского бюджета 21 млн рублей. Такая практика у нас действует не первый год. С 2021 года на дополнительное финансирование приобретения жилья для детей-сирот направлено более 109 млн рублей», — написал Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, нехватка средств или сложности на рынке недвижимости не должны становиться причиной, по которой люди не могут своевременно получить положенное им жилье.

Руководитель субъекта поручил региональному Минстрою держать на особом контроле качество приобретаемого жилья и соблюдение сроков. Завершить все предусмотренные процедуры планируется до 15 декабря.

«Наша задача — выполнить обязательства перед всеми 25 получателями жилищной поддержки в полном объеме», — подчеркнул Глава.