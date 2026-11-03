Депутаты-единороссы проведут прием жителей Назрановского района Ингушетии

Хусейн Плиев
Фото:
пресс-служба ВПП "Единая Россия"

В рамках Недели приема граждан по вопросам социальной поддержки в сельском поселении Экажево Назрановского района состоится встреча жителей с депутатами Народного собрания региона от фракции «Единая Россия».

Заявителей  выслушают парламентарии Ахмет Цороев, Адам Алиев и Сулейм Муталиев. Мероприятие начнется в 10 часов по адресу: улица Сакалова, 5б. 

Записаться на прием и задать интересующие вопросы можно по телефону: 8 (962) 644-27-77. Контактное лицо: Хас-Магомед Кодзоев, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

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