День открытых дверей прошел в СУ СКР по Ингушетии

Для посетителей провели экскурсию. Представительницы женсовета при управлении Фатима Аушева и Лилия Гайсанова познакомили ребят с историей создания Следственного комитета, основными этапами его развития и задачами, которые стоят перед ведомством. Руководитель отделения кадров Ахмедхан Евлоев ответил на вопросы о поступлении в образовательные учреждения СК России, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе управления.

Помощник руководителя ведомства по общественно-политической работе Умар Горчханов провел акцию «Россия — семья семей». Он рассказал о значении служения Отечеству, преемственности поколений и верности профессиональному долгу, подчеркнув, что крепкая семья, взаимное уважение и бережное отношение к традициям остаются основой общественного благополучия и сохранения исторического наследия.

Затем Лилия Гайсанова провела экскурсию по музею следственного управления, где гости увидели экспонаты, отражающие историю и деятельность ведомства. Отдельная часть мероприятия была посвящена героическим страницам Великой Отечественной войны. Умар Горчханов рассказал о поисковой работе в Малгобекском районе, где в 1942 году советские войска остановили наступление немецкой 1-й танковой армии, отметив, что в 2007 году Малгобеку было присвоено звание «Город воинской славы». Участникам показали предметы, найденные в ходе поисковых мероприятий, включая гильзы, патроны и другие исторические артефакты, и объяснили важность их сохранения для будущих поколений.

Сотрудники отдела криминалистики продемонстрировали специальную технику, используемую при расследовании уголовных дел, и привели примеры ее практического применения. Старший специалист отдела рассказал об устройстве и принципах работы полиграфа, а также о целях и условиях его использования.

Встреча прошла в познавательной и содержательной атмосфере. Участники смогли изнутри познакомиться с работой следственного управления, узнать больше об истории ведомства, героическом прошлом родного края и современных методах расследования преступлений.

Подобные мероприятия способствуют формированию у молодежи гражданской ответственности, уважения к истории и традициям Отечества, а также привлекают внимание подрастающего поколения к службе в СК, говорится в релизе.