Мероприятие было нацелено на обсуждение перспектив развития некоммерческого сектора, укрепление института сторонников «ЕР» и воплощение в жизнь социально значимых проектов.

На форуме подвели промежуточные итоги работы с предложениями активистов, которые вошли в резолюцию прошлогоднего мероприятия. На данный момент выполнено 87 % из выдвинутых инициатив, сообщила председатель центрального совета сторонников «Единой России» и заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

Участники форума обсудили несколько важных направлений работы: увеличение финансовой помощи некоммерческим организациям, сохранение исторического наследия, повышение уровня безопасности НКО в онлайн-пространстве и содействие общественным начинаниям.

Значительное внимание было уделено поддержке участников специальной военной операции и их семей, также вопросам развития спорта и продвижения здорового образа жизни. Секретарь Генерального совета «Единой России» Владимир Якушев отметил, что сторонники партии должны принимать активное участие в экспертной поддержке и контроле за выполнением Народной программы в субъектах Федерации.

По итогам форума была принята резолюция о разработке совместно с Минэкономразвития России федеральной стратегии развития социально ориентированных НКО до 2036 года.

Участие делегации из Ингушетии в форуме стало возможностью ознакомиться с актуальными направлениями работы партии, обменяться опытом и обсудить перспективы реализации общественно значимых инициатив на региональном уровне. Полученные предложения и наработки могут стать основой для дальнейшего развития общественной деятельности и укрепления взаимодействия с некоммерческими организациями республики, отмечается в релизе.