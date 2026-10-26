Делегация Ингушетии приняла участие в форуме «Мастерская согласия»

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального Комитета по делам молодёжи, программа мероприятия открылась экспертной лекцией, посвящённой вопросам межнациональных отношений.

«Участники обсудили актуальные аспекты межкультурного диалога, механизмы укрепления межнационального согласия и практики профилактики социально-культурной напряжённости», — подчеркнул собеседник.

В рамках форума также состоялись дискуссионные площадки и обучающие модули, в ходе которых представители различных субъектов обменялись опытом и лучшими практиками в сфере гармонизации межнациональных отношений.

Участие ингушской делегации стало частью межрегионального взаимодействия, направленного на укрепление согласия между народами и формирование устойчивой общественной среды.