Число пожаров в Ингушетии снизилось почти вдвое, но погибли шесть человек 

Как отметил заместитель начальника регионального главка МЧС России Ахмед Котиев, основными причинами пожаров остаются: неосторожное обращение с огнем, незаконное подключение газовой линии, эксплуатация электропроводки с нарушениями и детская шалость, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Руководитель управления надзорной деятельности и профилактической работы также рассказал о профилактической работе в жилом секторе, направленной на снижение числа погибших.

«При профилактических осмотрах жилого сектора мы обязательно проводим противопожарные инструктажи в присутствии детей. Особое внимание уделяем пожарам, которые происходят по детской шалости. Работая с многодетными и неполными семьями, мы в обязательном порядке разъясняем родителям об административной и уголовной ответственности за оставление детей без присмотра», — подчеркнул Ахмед Котиев.

По его словам, к профилактике привлекаются органы местного самоуправления, общественные организации, добровольцы. Через СМИ до населения доводится информация о последствиях наиболее крупных пожаров, с указанием причин и условий их возникновения.