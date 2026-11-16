Бойцы СВО поблагодарили депутата Госдумы от Ингушетии Татриева за поддержку

Как сообщили газете «Ингушетия» в правительстве республики, в обращении бойцы отметили его добросовестный труд, ответственность и внимание к нуждам военных, подчеркнув, что такая поддержка заслуживает глубокого уважения.

С самого начала СВО Муслим Татриев оказывает системную помощь подразделениям на передовой. Он участвует в организации благотворительных и гуманитарных акций, помогает бойцам с экипировкой и снаряжением, автотранспортом, одеждой, средствами личной гигиены и продуктами питания. Отдельное направление его работы: поддержка военнослужащих, получивших ранения и проходящих лечение в госпиталях.

В кабинете министров напомнили, что в 2023 году за вклад в поддержку армии депутат был награжден медалью Министерства обороны «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации».