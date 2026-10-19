Борцы из села Долаково Ингушетии завоевали медали на турнире в Грозном

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, состязания собрали более 200 юных спортсменов из разных уголков страны. Ребята из Долаково показали высокий уровень мастерства и добыли своей школе множество медалей.

Золотые медали завоевали: Адам Гаракоев в весовой категории до 65 кг, Мансур Осмиев — до 68 кг, Мухаммад Кодзоев — до 92 кг. Серебряную награду в весе до 65 кг получил Муслим Осмиев. Тренер — Шамиль Гаракоев.

Бронзовыми призерами стали: Абдул-Малик Тимурзиев, занявший третье место в весовой категории до 51 кг. Его наставник — Микаил Аксагов. Ибрагим Гиреев, одержавший победу в схватке за третье место в весовой категории до 44 кг. Тренер — Юсуп Аксагов.

«Эти победы стали ярким свидетельством упорного труда спортсменов и их тренеров, а также успешного выступления школы из Долаково на представительных соревнованиях», — подчеркнули в администрации района.