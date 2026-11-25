В соревнованиях в Египте принимали участие спортсмены из 14 стран. В весовой категории до 82 кг Рамазан Арапханов на пути к золотой медали одержал победы над соперниками из Саудовской Аравии, Египта и Туниса, в финале же превзошел представителя Иордании.

В весе до 77 кг чемпионом стал Исмаил Барахоев. Он успешно провел поединки с борцами из Саудовской Аравии, Египта, Туниса и Иордании, завоевав первое место.

Хороший результат показал и Асланбек Костоев. Третий ингушский спортсмен занял пятое место, остановившись в шаге от пьедестала почета.

Команду на соревнованиях курировали старший тренер молодежной сборной Ингушетии по греко-римской борьбе Ислам Хамхоев и наставник молодежной команды Москвы Алихан Арапханов.