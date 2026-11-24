Об этом в своем Telegram-канале написал Махмуд-Али Калиматов отметив, что это продолжение масштабной работы, начатой в предыдущие годы. С 2019 года в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в республике построено и капитально отремонтировано 12 больниц и поликлиник, закуплено 102 единицы медицинского оборудования и 29 автомобилей для медицинских организаций.

Сегодня модернизация продолжается по новым национальным проектам. В этом году для 8 медучреждений закуплено 35 единиц оборудования. Двадцать аппаратов уже поставлены, часть введена в эксплуатацию, на остальных завершаются пусконаладочные работы. Это рентгеновские системы, нейромиографы и другое специализированное оборудование.

«Есть и конкретные результаты, которые особенно важны для жителей. В Назрановской центральной районной больнице появился первый в республике аппарат рентгеновской денситометрии. Он позволяет выявлять остеопороз на ранней стадии. В Сунженской ЦРБ имени Абдулмажита Алаудиновича Албакова начал работать магнитно-резонансный томограф. Это оборудование было особенно востребовано жителями района и позволит проходить сложные диагностические исследования непосредственно в больнице, без необходимости обращаться в медицинские учреждения других городов», — отметил руководитель субъекта.

По его словам, отдельное направление: охрана материнства и детства. В рамках нацпроекта «Семья» на оснащение клинического перинатального центра предусмотрено более 228 млн рублей. Оборудование расширит возможности оказания реанимационной и специализированной помощи новорожденным.

Особое внимание уделяется эффективному использованию выделенных средств. Совместные закупки с другими регионами и оптимизация процедур позволили сэкономить около 76 млн рублей. После согласования с Минздравом России эти средства направлены на приобретение дополнительного оборудования, увеличив объем оснащения медицинских учреждений.

«Развиваем не только техническую базу, но и медицинскую инфраструктуру. В октябре в Али-Юрте открылась новая участковая больница с поликлиникой на 100 посещений в смену и стационаром на 30 коек. Следующий крупный этап — строительство многопрофильной больницы в Назрани. Проект предусматривает стационар на 450 коек, консультативную поликлинику, региональный сосудистый центр, девять операционных и современный диагностический блок. Подготовительная работа проведена, начало строительства планируется в 2027 году», — сообщил Махмуд-Али Калиматов.

Глава республики подчеркнул, что здравоохранение — одна из самых чувствительных для жителей тем: «За последние годы нам удалось многое сделать, но предстоит решить еще немало задач. Будем продолжать обновление медицинских учреждений, развивать специализированную помощь и укреплять кадровый потенциал отрасли».