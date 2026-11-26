По жалобе жителя сельского поселения Алхасты прокуратура Сунженского района инициировала проверку соблюдения законодательства при начислении платы за природный газ, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе надзорного ведомства республики.
Выяснилось, что организация допустила нарушение: владелец домовладения по улице Речная оказался должен за фактически не потребленный энергоресурс более 126 тыс. рублей.
По данному факту прокуратура направила представление генеральному директору газовой компании. После рассмотрения документа был произведен перерасчет на основании показаний счетчика, незаконная задолженность ликвидирована.