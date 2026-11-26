Выяснилось, что организация допустила нарушение: владелец домовладения по улице Речная оказался должен за фактически не потребленный энергоресурс более 126 тыс. рублей.

По данному факту прокуратура направила представление генеральному директору газовой компании. После рассмотрения документа был произведен перерасчет на основании показаний счетчика, незаконная задолженность ликвидирована.