Боец UFC Богдан Гуськов высказался о предстоящем бое Волкановски и Евлоева

По информации AllBoxing. ru, Богдану очень любопытно наблюдать за таким противостоянием. Молодость против колоссального опыта. Как отмечает именитый боец, ключевую роль сыграет борьба. Евлоев не относится к самым ярким нокаутерам UFC, поэтому шансы оцениваются как 50 на 50. Именно борцовский аспект станет определяющим.

Если же делать выбор, то Гуськов признает свою предвзятость — он будет болеть за соотечественника. По его словам, Мовсар заслуживает титула. «Он уверенно идет без поражений, пусть его стиль ведения боя и не отличается особой зрелищностью. Но свое дело он делает», — приводит слова Гуськова Sport24.

Напомним, поединок Волкановски — Евлоев пройдет 24 октября вечером по московскому времени. На официальной процедуре взвешивания российский боец оказался тяжелее своего соперника: примерно на два десятка грамм.