Заявительница, вставшая на учет в ранние сроки беременности, несколько раз подавала заявления через портал «Госуслуги», однако получала отказы в связи с превышением среднедушевого дохода. Не согласившись с таким решением, женщина обратилась за содействием к региональному государственному правозащитнику.

Уполномоченный направил официальное обращение в прокуратуру Волгоградской области: по месту вынесения решений отделением СФР. В ходе проверки надзорного ведомства было установлено, что при рассмотрении очередного заявления, поданного в октябре текущего года, расчетный период изменился. Среднедушевой доход заявительницы с сентября 2025-го по август 2026 года составил 13 883,29 рубля, что ниже регионального прожиточного минимума.

На основании обновленных данных ОСФР по Волгоградской области принято положительное решение. Заявительнице назначено и выплачено ежемесячное пособие в размере 9702,50 рубля (50% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в Ингушетии) за период с 1 февраля по 31 октября этого года.

Право жительницы республики на меры государственной социальной поддержки восстановлено в полном объеме, отметили в информационно-аналитическом секторе УПЧ в регионе.