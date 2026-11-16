Бизнесмены Сунжи Ингушетии выступили с инициативой высадки тысячи деревьев 

В Сунже предприниматели выступили с инициативой высадить 1 тыс. молодых деревьев в рамках текущего Года экологии, объявленного Главой республики Махмуд-Али Калиматовым, сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города.
Для масштабной акции по озеленению выбраны береза и платан восточный. Породы подбирались с учетом климатических особенностей местности: платан восточный отлично переносит летнюю жару, любит солнце и со временем формирует широкую раскидистую крону, дающую спасительную тень. Береза же украсит город изящной кроной и характерной светлой корой.
Особое внимание уделили выбору локаций: в первую очередь деревья высаживают на улицах и общественных территориях, где сегодня ощущается нехватка зеленых насаждений.
Как отметили в администрации Сунжи, вклад в развитие малой родины начинается с конкретных добрых дел, которые со временем преображают окружающее пространство. Посаженные деревья будут радовать не одно поколение жителей, дарить прохладу в летний зной, улучшать городской микроклимат и делать улицы уютнее.
Там выразили благодарность предпринимателям, которым небезразличен родной город.