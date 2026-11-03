Башня Согласия в Магасе стала центральной площадкой этнографического диктанта 

Главной площадкой в республике стал зал стометровой башни Согласия в Магасе. Диктант одновременно напишут также в Ингушском государственном университете, центре «Дом молодежных организаций» и Национальной библиотеке имени Джемалдина Яндиева.

Кроме того, 9 ноября к акции присоединятся Центр образования в Магасе, гимназия в Назрани и третья школа в Карабулаке.

Участникам предстоит ответить на вопросы об истории, культуре и традициях народов России. Особенностью этого года станут десять видео-вопросов: пять из них, при содействии Минобороны России, озвучат бойцы специальной военной операции, также количество представители разных народов страны.

Отметим, что в 2026 году диктант включен в план основных мероприятий Года единства народов России. Организатором акции выступает Федеральное агентство по делам национальностей совместно с партнерами.

«Большой этнографический диктант» проводится уже одиннадцатый год, объединяя людей вокруг общей цели: укрепления единства и взаимоуважения к культурам народов нашей страны.