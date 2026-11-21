Творческий коллектив представит концертную программу «Бека пандар, ека оаз» («Лейся, песня, играй, гармонь»), посвященную Году единства народов России.

Отмечается, что в основе программы лежат музыкальные и танцевальные традиции народа. В народных песнях звучат рассказы о родной земле и память о предках, зажигательные танцы же зрители увидят в исполнении артистов ансамбля «Гаргареи». Особую выразительность их движениям придают традиционные ингушские костюмы.

Концерт состоится 29 ноября в муниципальном центре культуры на проспекте Карла Маркса. Начало в 17 часов, вход свободный, приглашаем жителей и гостей Магадана, говорится в релизе.